Cà phê vẫn giảm giá, Đắk Lắk và Lâm Đồng tụt sâu nhất, lại có thông tin 'nóng' về cung cầu

Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều vào phiên cuối tuần này. Giá cà phê robusta tiếp đà giảm trong khi arabica hồi phục do đồng USD chững lại. Giá cà phê trong nước giảm ngày thứ 4 liên tiếp, hiện giao dịch trong khoảng 120.500 - 121.300 tùy từng địa phương.

Cập nhật mới nhất giá cà phê hôm nay (21/12)

Phiên giao dịch cuối tuần này (ngày 21/12), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 giảm 50 USD, giao dịch tại 5.011 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 giảm 44 USD giao dịch tại 5.002 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 tăng 1,25 Cent, giao dịch tại 325,00 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2025 tăng 1 Cent, giao dịch tại 319,30 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận sự đồng loạt giảm tiếp ở tất cả các địa phương, giao dịch trong mức 120.500 - 121.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 121.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 120.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 121.000 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 121.300 đồng/kg.

Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) ước tính, thị trường cà phê toàn cầu niên vụ 2024-2025 sẽ thặng dư khoảng 6,7 triệu bao loại 60 kg, tăng hơn 20% so với dự báo trong tháng 6 và cũng là mức thặng dư lớn nhất trong 4 năm trở lại đây. Trong đó, USDA ước tính tổng sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ này đạt hơn 174 triệu bao, giảm hơn 1 triệu bao so với dự báo trước nhưng tăng gần 7 triệu bao so với niên vụ 2023-2024.

Ông Dương Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận định: "Mặc dù Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sẽ dư cung thương mại cà phê trong niên vụ 2024-2025 nhưng theo tôi trên thực tế, lo ngại về nguồn cung vẫn còn đó. Bởi hiện nay hoạt động thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên vẫn đang bị gián đoạn do mưa, trong khi đó Brazil lại đối mặt với tình trạng thiếu mưa khiến triển vọng mùa vụ cũng không mấy tích cực. Theo tôi, trong thời gian tới, cung - cầu vẫn đóng vai trò dẫn dắt xu hướng giá bên cạnh các yếu tố vĩ mô khác như chính sách về lãi suất của Fed sẽ tác động lên tỷ giá và ảnh hưởng không nhỏ đến giá cà phê".

Việt Nam hiện là nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới với khoảng 97% sản lượng là cà phê Robusta, phần còn lại bao gồm cà phê Arabica và các giống đặc sản khác. Mặc dù lượng tiêu thụ cà phê trong nước đang tăng, nhưng xuất khẩu vẫn là nguồn thu nhập chính cho ngành sản xuất cà phê Việt Nam. Năm 2024, giá cà phê có mức tăng trung bình trên 50% đã giúp kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam lần đầu tiên có thể vượt mốc 5 tỷ USD.

Việt Nam vừa bước vào niên vụ cà phê 2024-2025, nhưng nhìn lại vụ niên vụ cà phê 2023-2024, xuất khẩu cà phê Việt Nam cũng đã đạt dấu mốc mới. Mặc dù sản lượng cà phê xuất khẩu giảm trên 12% với 1,46 triệu tấn cà phê, song kim ngạch lại tăng tới trên 33%, đạt mức 5,43 tỷ USD. Đây là kim ngạch xuất khẩu trong một niên vụ cà phê cao nhất từ trước đến nay và là lần đầu tiên xuất khẩu cà phê trong một niên vụ cà phê vượt mốc 5 tỷ USD.

Mới đây, Nghị viện châu Âu (EC) đã thông qua đề xuất hoãn thực thi Quy định về chống phá rừng (EUDR) trong 12 tháng. Theo đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn phải tuân thủ EUDR từ ngày 30/12/2025, trong khi doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ có hạn cuối vào ngày 30/6/2026.

Cà phê Việt Nam là đối tượng sẽ chịu tác động mạnh bởi quy định trên. Theo các chuyên gia, với việc hoãn thực thi, các quốc gia sản xuất cà phê; trong đó có Việt Nam sẽ có thêm thời gian để đáp ứng đầy đủ quy chuẩn mới. Đồng thời, các nước nhập khẩu tại EU cũng không cần ồ ạt nhập khẩu vào cuối năm 2024; cung – cầu cà phê trên thị trường thế giới sẽ tạm thời ổn định.