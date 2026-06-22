Brazil thu hoạch cà phê dưới mức trung bình 5 năm, dự báo "nóng" về giá cà phê

Giá cà phê hôm nay 22/6

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 1,3% (46 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.640 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 5,8% (197 USD/tấn), đạt 3.592 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn giao dịch New York tăng tới 7% (17,9 US cent/pound) trong tuần trước, lên mức 275,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 5,7% (14,4 US cent/pound), đạt 267,8 US cent/pound.

Trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg, giảm nhẹ 300 – 400 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giảm 400 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê xuống còn 89.300 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 300 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 89.200 đồng/kg.

Trong khi đó, riêng Lâm Đồng được thu mua ở mức thấp nhất là 89.000 đồng/kg, không đổi so với tuần trước.

Đến ngày 17/6, Brazil đã thu hoạch 39% diện tích cà phê niên vụ 2026-2027, thấp hơn mức 43% cùng kỳ năm ngoái và dưới mức trung bình 5 năm là 40%. Theo các chuyên gia, điều này có thể khiến giá cà phê tiếp tục nhích tăng trong tuần này.

Diễn biến xuất khẩu cà phê tháng 4 giữa các khu vực có sự phân hóa rõ rệt, với châu Phi và Nam Mỹ ghi nhận sụt giảm, trong khi châu Á - châu Đại Dương cùng khu vực Caribe, Trung Mỹ và Mexico tiếp tục tăng. Xu hướng này cũng phản ánh bức tranh chung của 7 tháng đầu niên vụ cà phê 2025-2026.

Châu Á - châu Đại Dương tiếp tục là điểm sáng khi xuất khẩu tăng 7,3%, đạt 4,64 triệu bao trong tháng 4. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ Việt Nam, với xuất khẩu tăng 12,1% lên 3,4 triệu bao. Đây là khối lượng xuất khẩu trong tháng 4 cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam, phản ánh một vụ mùa cà phê lớn hơn của Việt Nam trong niên vụ 2025-2026.

Các đánh giá thị trường cho thấy sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Việt Nam tăng hơn 10%, vượt 31 triệu bao, dù đến nay chưa có con số chính thức nào được công bố.

Thực tế, lượng xuất khẩu lũy kế của Việt Nam trong 7 tháng đầu niên vụ hiện tại đã đạt gần 20,4 triệu bao, mức cao nhất từng ghi nhận trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, đà tăng của khu vực phần nào bị hạn chế bởi khối lượng xuất khẩu của Indonesia giảm mạnh 31,7%, xuống còn khoảng 0,4 triệu bao.

Tại châu Phi, xuất khẩu cà phê giảm 22,1% trong tháng 4, còn hơn 1,5 triệu bao. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ Ethiopia và Uganda, khi tổng lượng xuất khẩu của hai nước giảm gần 20%, từ 1,5 triệu bao xuống còn khoảng 1,2 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê tháng 4 của khu vực Nam Mỹ cũng giảm 1,2% so với cùng kỳ, xuống còn gần 4 triệu bao. Đây cũng là tháng thứ 18 liên tiếp khu vực này ghi nhận tăng trưởng âm, sau giai đoạn tăng trưởng liên tục kéo dài 16 tháng trước đó.

Xuất khẩu cà phê của Trung Mỹ và Mexico ghi nhận tháng tăng trưởng thứ năm liên tiếp với lượng xuất khẩu đạt 1,9 triệu bao, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Sự tăng trưởng này của khu vực chủ yếu được thúc đẩy bởi xuất khẩu Honduras tăng 23%, đạt 0,7 triệu bao. Tuy nhiên, xuất khẩu của Costa Rica và Guatemala giảm tổng cộng 20,6%, xuống còn 0,4 triệu bao.