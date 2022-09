BĐBP Sơn La: 10 năm chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chiều 27/9, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ảnh: V.H.

BĐBP Sơn La không ngừng lớn mạnh

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP; của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La; sự ủng hộ, tin yêu và quý mến của bà con nhân dân ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Hằng năm, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, Kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo đảm QP-AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong giai đoạn 2013 - 2022, đã nâng cấp 5 chi bộ cơ sở lên đảng bộ cơ sở; kiện toàn 18 cấp ủy cơ sở; 11 Uỷ ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; kết nạp 118 đảng viên mới; công nhận chính thức 152 đảng viên.

Song song với đó, BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt công tác kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Trong 10 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều nội dung biện pháp tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân ở khu vực biên giới.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính uỷ BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: V.H.

Tổ chức phối hợp mở 32 lớp xóa mù chữ với tổng số 739 học viên tại xã biên giới; tổ chức thành công lớp học kỳ quân đội “Ươm mầm bảo vệ biên cương” cho các cháu học sinh do BĐBP Sơn La đỡ đầu. Nhận hỗ trợ giúp đỡ 80 - 90 cháu học sinh ở khu vực biên giới, trong đó, có từ 10-15 cháu học sinh nước bạn Lào, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức 5 chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” cấp tỉnh với tổng trị giá các chương trình trên 4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hoá.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật biên giới quốc gia, các quy định, quy chế khu vực biên giới và Luật Biên phòng Việt Nam. Thực hiện Kết luận số 68-KH/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 31 ngày 01/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về “Chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, hải đảo”.

Tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trước khi bước vào năm học mới. Ảnh: V.H.

Theo đó, đã giới thiệu 6 đồng chí là Chỉ huy đồn Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện biên giới, giới thiệu, điều động 17 đồng chí cán bộ BĐBP tỉnh tăng cường cho 17 xã biên giới, tham gia cấp ủy xã biên giới, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy và phụ trách công tác xây dựng Đảng. Tham gia luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, cụm tác chiến Biên phòng được 10 lần.

BĐBP Sơn La nâng cao hiệu quả hoạt động trên mọi lĩnh vực

Tích cực đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy và các loại tội phạm... BĐBP tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước bắt giữ 971 vụ/1314 đối tượng, thu giữ 310,935 kg ma túy các loại; 54 khẩu súng, 449 viên đạn các loại; 5 quả lựu đạn; 5 ô tô, 260 xe máy; 257 ĐTDĐ; 894.553.000 đồng và một số tang vật liên quan khác.

BĐBP Sơn La thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới với nước bạn Lào. Ảnh: Mùa Xuân.

Duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban, thông báo trao đổi tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào ở cấp tỉnh được 15 lần. Tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới (kết nghĩa Bản - Bản); tổ chức ký kết nghĩa được 7 cặp bản thuộc 2 huyện Yên Châu (Việt Nam) và Xiềng Khọ (Lào). 10 đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh đã ký kết nghĩa với 4 đại đội Biên phòng đối diện thuộc tỉnh Hủa phăn; Tổ chức tập huấn lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, tiến hành tuần tra song phương và giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Duy trì và thực hiện tốt Chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. Ảnh: V.H.

Đại tá Cà Văn Lập, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh Sơn La đề nghị trong thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, như: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội; xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu” về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình và xử lý triệt để các tình huống xảy ra, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và vai trò tham mưu của các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.