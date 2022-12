Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong đợt cao điểm

Công an Sơn La triển khai nhiệm vụ, ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.





Clip: Giữ an ninh trật tự trên địa bàn trong đợt cao điểm

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm giữ vững an ninh trật tự

Thời gian qua lực lượng công an Sơn La đã đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo ATGT, nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong dịp cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Công an Sơn La đã thành lập tổ công tác đặc biệt đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại tuyến QL6A đoạn qua địa phận huyện Mai Sơn, đã phát hiện trường hợp tài xế này lái xe nhưng vẫn sử dụng rượu bia… Khi được yêu cầu dừng xe thì tỏ thái độ thách thức lực lượng thực thi nhiệm vụ

Công an tỉnh Sơn La triển khai nhiệm vụ, ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong đợt cao điểm. Ảnh: ANTV Sơn La

Đại úy Lò Bích Sơn, Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác chúng tôi đã xử lý rất là nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong có có nhiều trường hợp có thái độ, lời nói không hợp tác với tổ công tác. Với những trường hợp này tổ công tác sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật và nếu những trường hợp này có hành vi chống đối hoặc không chấp hành, chúng tôi sẽ phối hợp với các tổ đội nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong buổi tối cùng ngày, hàng loạt những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn cũng được lực lượng CSGT phát hiện và cương quyết xử lý theo đúng quy định… Đối với những trường hợp chống đối, sau khi giải thích, thuyết phục nếu như không chấp hành sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Đối với các trường hợp vi phạm, Công an Sơn La kiên quyết xử lý. Ảnh: ANTV Sơn La

Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm giữ vững an ninh trật tự

Trung tá La Phúc Lợi, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết: Lực lượng Công an tỉnh Sơn La gồm các phòng chức năng PC02, PC03, PC04, PK02 phối hợp thành lập tổ tuần tra liên ngành phối hợp với công an các huyện, thành phố.

Trong quá trình tuần tra, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện giao thông, tuần tra phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm thì kết hợp giữa các lực lượng để có biện pháp đấu tranh cho kịp thời nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trong đợt ra quân, Công an Sơn La đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: ANTV Sơn La

Sau khi ra quân cao điểm, toàn tỉnh đã phát hiện 19 vụ vi phạm về TTXH, điều tra làm rõ 13/19 vụ (đạt 68,42%)… phát hiện bắt giữ 50 vụ, 69 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển, trái phép chất ma túy. Phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm liên quan đến môi trường, xử lý 642 trường hợp, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm về ATGT. Trên cơ sở những kết quả đạt được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục tổ chức các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn.