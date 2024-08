Chiều ngày 31/8, Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tết Độc lập năm 2024 tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND,UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên (Lai Châu)... đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Than Uyên.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp chào mừng Tết Độc lập

Nhân dịp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu và huyện Than Uyên tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Độc lập năm 2024, đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tết Độc lập năm 2024, Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên (Lai Châu), lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Than Uyên.

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tết Độc lập tỉnh Lai Châu năm 2024 dâng hương, đật vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trong các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu trên khắp các chiến trường.

Các đại biểu thành kính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu kính cẩn tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Chính các anh đã viết nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, soi đường cho các thế hệ tiếp bước theo sau.

Các đại biểu thành kính thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu nói chung, huyện Than Uyên nói riêng mãi mãi khắc ghi, đời đời biết ơn công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.

Sau lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ Than Uyên, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt (Mường Kim, Than Uyên).