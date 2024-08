Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải vừa đi kiểm tra các điều kiện tổ chức Tết Độc lập năm 2024 tại Than Uyên và làm việc với lãnh đạo UBND huyện Than Uyên (Lai Châu).

Huyện Than Uyên cơ bản hoàn tất các điều kiện tổ chức Tết Độc lập

Báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho Tết Độc lập năm 2024, lãnh đạo UBND huyện Than Uyên, cho biết: Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải làm việc với lãnh đạo UBND huyện Than Uyên. (Ảnh: Nguyễn Chiến)

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các sự kiện diễn ra từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9 đã sẵn sàng. Huyện Than Uyên đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cho các sự kiện như: Ngày hội truyền thông, với chủ đề "Than Uyên – Hội tụ bản sắc Tây Bắc"; đêm nhạc Thanh niên kết hợp khai mạc giải chạy quốc tế Komomo; Giải đua Mô tô địa hình "Than Uyên Endure Challenger Cup 2024"; Giải chạy quốc tế KOMOMO năm 2024; Chương trình dù lượn có động cơ; Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập và vòng xòe đoàn kết "Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu"…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tết Độc lập tại sân vận động thị trấn Than Uyên (Than Uyên, Lai Châu). (Ảnh: Nguyễn Chiến)

Huyện Than Uyên cũng chỉ đạo sát công tác hậu cần, cơ sở vật chất, chăm sóc sức khỏe và công khai các cơ sở lưu trú để nhân dân và du khách tiện liên hệ khi đến tham gia các hoạt động trong dịp Tết Độc lập.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Than Uyên đề nghị Sở Giao thông vận tải Lai Châu chỉ đạo lực lượng chức năng, các đơn vị thi công trên các tuyến đường, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo giao thông thuận tiện cho đại biểu và du khách tham gia các hoạt động Tết Độc lập năm 2024

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức Tết Độc lập năm 2024 tỉnh Lai Châu, đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện các điều kiện chuẩn bị cho Tết Độc lập năm 2024 của huyện Than Uyên và các cơ quan chuyên môn. Các đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp, chuẩn bị các điều kiện để Than Uyên sẵn sàng cho Tết Độc lập năm 2024.

Các lực lượng tập luyện vòng xòe đoàn kết "Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu" (Ảnh: Tuấn Hùng)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Huyện Than Uyên tiếp tục bám sát kế hoạch tổ chức Tết Độc lập năm 2024, để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Chương trình Tết Độc lập năm 2024 diễn ra nhiều hoạt động, vì vậy công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện cần phải thật sự sát sao, chu đáo tới từng nội dung, đặc biệt quan tâm tới các hoạt động dâng hương, viếng nghĩa trang, Lễ thượng cờ, đêm khai mạc… đảm bảo trang trọng, nghiêm trang; Các cơ quan chuyên môn: Công an, Y tế… phối hợp với huyện Than Uyên tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.