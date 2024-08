Đó là một trong những chỉ đạo của ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu tại buổi làm việc với huyện Than Uyên về công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tết Độc lập năm 2024.

Than Uyên khẩn trương hoàn tất các điều kiện tổ chức Tết Độc Lập

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu và Đoàn công tác của tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Tết Độc lập sắp tới, lãnh đạo UBND huyện Than Uyên (Lai Châu), cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức Tết Độc lập năm 2024, UBND huyện Than Uyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, huyện Than Uyên còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử của huyện và qua hệ thống các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Fanpage)...

Huyện Than Uyên đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tết Độc lập năm 2024. (Ảnh: Đ.L)

Thời điểm này, huyện Than Uyên đang tập trung chỉ đạo lực lượng đoàn thanh niên chuẩn bị chương trình văn nghệ, kết hợp với khai mạc giải chạy quốc tế Komomo vào tối 30/8; Triển khai tập luyện màn múa xòe đoàn kết "Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu" (dự kiến khoảng hơn 2.000 người, trong đó lực lượng tại Than Uyên khoảng 1.600 người; Câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái khoảng 500 người); huy động lực lượng tham gia Lễ thượng cờ (dự kiến hơn 1.000 người).

Mặt khác, huyện Than Uyên cũng đã chuẩn bị khá chu đáo, đảm bảo các điều kiện, an toàn theo quy định cho giải chạy quốc tế Komomo Than Uyên 2024 và Giải đua xe Mô tô địa hình "Than Uyên Endure Chellenger Cup 2024"…

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Than Uyên. (Ảnh: Đ.L)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Để các hoạt động Tết Độc lập diễn ra thành công tốt đẹp, huyện Than Uyên cần phải linh hoạt, khoa học trong công tác chuẩn bị, nhất là công tác huy động tối đa lực lượng tại chỗ, bố trí sắp xếp lực lượng phục vụ tại các sự kiện; Phân công các nhiệm vụ phải thực sự cụ thể, chi tiết.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên cần quan tâm đặc biệt đến việc đảm bảo các điều kiện nơi cư trú; tích cực huy động các khu ký túc xá của các đơn vị trường học, vận động các hộ gia đình ở từng khu phố trên địa bàn huyện đồng hành hỗ trợ phòng nghỉ, phương tiện đi lại và các điều kiện sinh hoạt khác, đảm bảo phục vụ tốt nhất du khách đến thăm quan, vui Tết Độc lập trên địa bàn; Có phương án quan tâm, ưu tiên cho du khách người nước ngoài để thể hiện sự mến khách.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu khảo sát tại điểm du lịch đồi thông của huyện Than Uyên. (Ảnh: Đ.L)

Các sở, ngành chức năng của tỉnh cần tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các đơn vị thi công đảm bảo lưu thông, an toàn giao thông phục vụ cho các hoạt động Tết Độc lập; Chỉ đạo và tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai nhắc nhở, nâng cao nhận thức và thực hiện ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống…