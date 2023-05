Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu giờ không còn là một vùng quê nghèo xưa kia nữa, Bản Lang đã có sự đổi thay rõ rệt, bản làng tươi đẹp, đời sống ấm no hơn. Có được thành quả đó chính là nhờ sự nỗ lực vươn lên của người dân, sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của chính quyền địa phương.

Clip: Về Bản Lang xem bà con nông dân làm gì để bản làng tươi đẹp, đời sống ấm no.

Nông dân Bản Lang hăng say lao động

Ai có dịp trở lại Bản Lang (huyện Phong Thổ, Lai Châu) hôm nay, sẽ không còn thấy một vùng quê nghèo với những ngôi nhà xiêu vẹo. Bản Lang hiện ra với những ngôi nhà khang trang, ruộng đồng tươi tốt, những con đường bê tông sạch đẹp trải dài qua các bản làng...

Bản Lang đầy sức sống một phần nhờ những nguồn lực từ các chính sách ưu đãi của Chính phủ, một phần nhờ sự nỗ lực vượt khó, hăng say lao động sản xuất người nông dân. Nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm mà nhiều mô hình kinh tế mới của bà con đã ra đời, trong đó có sự đồng hành hỗ trợ đắc lực của các cấp chính quyền địa phương.

Từ các chính sách ưu đãi của Chính phủ, sự cần cù chịu khó trong lao động của người dân, nhiều mô hình kinh tế mới được người dân ở Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu xây dựng thành công, qua đó giúp bà con nâng cao thu nhập. Ảnh: Tuấn Hùng

Để có được kết quả như hôm nay, các cấp chính quyền xã Bản Lang đã tập trung hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi, chăn nuôi kết hợp với làm trang trại tổng hợp, đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích.

Bên cạnh đó, xã chú trọng hỗ trợ các nông hộ phát triển sản xuất theo phương án đầu tư có thu hồi, tái đầu tư; tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình.

Hồ hởi chia sẻ với chúng tôi, bà Lù Sàn Mẩy, Bản Thèn Thầu (xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu) cho biết: Trước đây, gia đình tôi chỉ đi làm thuê theo thời vụ, lúc có việc, lúc không nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Sau này, từ sự tuyên truyền vận động của chính quyền, tôi cũng học theo bà con làm kinh tế. Ngoài những lúc đi làm thuê kiếm them, tôi trồng them rau, nuôi gà, đào ao thả cá. Nhờ đó mà cuộc sống cũng khá lên từng ngày, không còn bữa no, bữa đói nữa.

Ngoài hỗ trợ bà con tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chính quyền ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu còn định hướng giúp bà con chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tái đầu tư theo quy mô gia trại, trang trại và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Vì thế bà con nơi này rất phấn khởi, hăng say lao động, phát triển kinh tế. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Bản Lang cho hay, những năm qua, xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế. Trong đó chú trọng sản xuất nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho bà con phát triển các ngành nghề tại địa phương.

Qua công tác tuyên truyền, bà con phần lớn đã thay đổi phương thức sản xuất, đến cách nghĩ - cách làm cũng có sự thay đổi rõ rệt. Người dân nỗ lực vượt lên những khó khăn xây dựng mô hình kinh tế mới cho thu nhập ổn định.

Theo ông Thủy thì nhờ hang say lao động và được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, của tỉnh Lai Châu và huyện Phong Thổ, nhiều hộ dân đã có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình và thoát nghèo.

Chính quyền đồng hành với bà con Bản Lang phát triển kinh tế

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Bản Lang cho biết: Xã Bản Lang hiện có trên 1.600 hộ với trên 8 nghìn nhân khẩu. Bản Lang là xã thuần nông, trình độ dân trí không đồng đều, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh các loại cây trồng có thế mạnh như chuối, lúa, hiện nay bà con ở Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu đã mạnh dạn đưa cây chanh leo vào gieo trồng, bước đầu cho hiệu quả kinh tế rất rõ rệt. Ảnh: Tuấn Hùng

Để có được những thành quả như hôm nay, các cấp chính quyền và nhân dân đã rất nỗ lực cố gắng, chúng tôi khảo sát, lên kế hoạch, tìm hiểu và học tập những cách làm hay, mô hình hiệu quả từ các địa phương khác để giúp bà con thay đổi phương thức sản xuất.

Bên cạnh đó, xã cũng huy độnng mọi người lực từ các chương trình giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn của địa phương để từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Lấy tiêu chí thu nhập làm tiền đề để xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho bà con, giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo và làm giàu.

Theo ông Thủy, hiện nay chính quyền xã đang tập trung vận động nhân dân dần từ bỏ các thói quen canh tác cũ, đưa các loại cây trồng, vật nuôi cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc khuyến khích người dân trồng trọt, chăn nuôi sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật. Nhờ những giải pháp đó, thu nhập của người dân ở Bản Lang có sự thay đổi rõ rệt, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Nhờ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, người dân ở Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu đã có điều kiện mở rộng mô hình kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập. Ảnh: Tuấn Hùng

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao như: trang trại chăn nuôi tổng hợp, mô hình trồng dưa trong nhà lưới, lúa, trồng chuối, chanh leo…

Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xã tích cực phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học...

Nhờ có sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự cần cù trong lao động của người dân, bản làng ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu ngày một tươi đẹp, đời sống của bà con ngày một khấm khá. Ảnh: Tuấn Hùng

Hiện nay, xã Bản Lang đang tìm mọi cách giúp người dân tham gia chuỗi liên kết, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Từ đó, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn để nâng cao thu nhập.