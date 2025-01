Ấm lòng người dân vùng cao Sơn La ngược núi trở về bản ăn Tết

Hàng nghìn người vùng cao đổ về quê ăn Tết

Kể từ sáng ngày 25/1 (tức 26/12 âm lịch), đã có hàng nghìn người lao động, người dân ở khắp mọi miền đi làm ăn xa quay trở về quê hương ăn Tết.

Những ngày giáp Tết, trời có mưa phùn nhẹ ở một số nơi, dòng người từ khắp nơi đổ về Sơn La không lúc nào ngừng. Những người công nhân lao động ở các tỉnh miền xuôi cũng muốn tranh thủ trở về nhà thật sớm để sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa. Cái lạnh buốt giá của nơi rẻo cao Tây Bắc cũng không ngăn được niềm háo hức hiện rõ trên từng ánh mắt.

Anh Lường Văn Toàn (42 tuổi, người dân ở xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai) không giấu được xúc động khi đi tới ngã ba Cò Nòi được sự hỗ trợ của lực lượng Công an.

Anh cho biết: “Năm nay không đặt được vé xe nên tôi với vợ bảo nhau đi xe máy về cho chủ động, nhiều chỗ tắc đường, đi đến đây cũng cảm thấy mệt nhoài, nhưng được các anh CSGT hỗ trợ nước uống và phát mũ bảo hiểm miễn phí bản thân cũng cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng sau một quãng đường dài”.

Buộc lại hành lý trước khi tiếp tục hành trình còn gần 100km nữa, anh Thào A Sử (35 tuổi, Thuận Châu, Sơn La) chia sẻ: “Tôi làm công nhân ở Bắc Ninh đã 6 năm nay. Tôi với vợ năm nay không đăng ký làm Tết nên tranh thủ lên xe máy về quê luôn để kịp cùng gia đình chuẩn bị Tết”.

Những món quà ý nghĩa đã giúp người dân trở về quê hương cảm thấy ấm lòng. Ảnh: Cao Thiên

Công an Sơn La hỗ trợ người dân về quê ăn Tết

Theo Thượng tá Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết: Để hỗ trợ nhân dân đi làm ăn xa về quê ăn Tết được thuận tiện, đảm bảo sức khoẻ, an toàn trong quá trình di chuyển, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã và đang tổ chức hỗ trợ cho người dân tại 4 điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Lực lượng CSGT phát nước miễn phí cho người dân. Ảnh: Cao Thiên

Điểm số 1 tại Km số 161, Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ; điểm số 2 tại Km số 261, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn; điểm số 3 tại Km số 288, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn; điểm số 4 tại Km số 14, Quốc lộ 32, thuộc địa phận bản Đu Lau, xã Tân Lang, huyện Phù Yên.

Công an thị xã Mộc Châu ra quân hỗ trợ cho người dân trở về quê ăn Tết. Ảnh: Cao Thiên

Những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này không chỉ là sự động viên, nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Cảnh sát Giao thông gửi tới người dân trên hành trình di chuyển về quê đón Tết, giúp người dân có hành trình thuận lợi hơn mà còn truyền tải thông điệp về văn hóa giao thông an toàn, về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”.