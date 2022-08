Agribank trao tặng xe cứu thương 1 tỷ đồng cho huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Trên địa bàn tỉnh Long An, Agribank có 2 chi nhánh loại I là Chi nhánh tỉnh Long An (hội sở chính tại TP. Tân An) và Chi nhánh Đông Long An (hội sở chính tại huyện Bến Lức).

Thời gian qua, các Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Long An đã vừa phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội vừa luôn nỗ lực hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và triển khai kịp thời nhiều biện pháp đồng hành, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 phục hồi sản xuất, kinh doanh như: giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng lớn, tài trợ khách hàng xuất nhập khẩu, cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân…



Bến Lức là huyện trọng điểm về kinh tế của tỉnh Long An. Với lợi thế gần TP. HCM, có nhiều đầu mối giao thông đường bộ lẫn đường thủy quan trọng của quốc gia đi qua, Bến Lức được sánh như cửa ngõ giao thương kinh tế cũng như giao lưu văn hóa giữa miền Tây và TP. HCM. Trong quá trình phát triển, Bến Lức trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, Bến Lức phát triển mạnh ở mảng công nghiệp, thương mại - dịch vụ và đô thị. Trên địa bàn huyện quy hoạch 6 khu và 5 cụm công nghiệp, trong đó có 9 khu, cụm công nghiệp có nhà đầu tư và đi vào hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy trên 88%. Ngoài ra, nhiều đô thị mới, hiện đại đang dần hình thành.



Sau dịch COVID-19, Bến Lức được đánh giá phục hồi kinh tế nhanh, thể hiện qua hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước. Theo đó, Bến Lức hiện có hơn 2.400 doanh nghiệp, chi nhánh trong nước hoạt động với nguồn vốn 28.823 tỷ đồng; 117 doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn trên 1,32 tỷ USD và hơn 3.000 hộ sản xuất, kinh doanh.