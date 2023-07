4 tháng liên tiếp, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tăng

Trong tháng 5/2023, Việt Nam đã chi gần 110 triệu USD để nhập khẩu 57,62 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tăng tháng thứ 4 liên tiếp

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2023, Việt Nam nhập khẩu 57,62 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 108,8 triệu USD, tăng 9,5% về lượng, nhưng giảm 10,2% về trị giá so với tháng 5/2022, đây là tháng thứ 4 liên tiếp lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 239,13 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 480,32 triệu USD, tăng 1,6% về lượng, nhưng giảm 9,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 5/2023, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ 36 thị trường trên thế giới. Trong đó, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga, Brazil và Ba Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt cho Việt Nam. Trong tháng 5/2023, Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt từ một số thị trường như: Hoa Kỳ, Nga, Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Slovenia, Ý… Tuy nhiên, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt từ một số thị trường lại sụt giảm như: Brazil, Hàn Quốc, Đức, Canada, Úc… Đáng chú ý, nhập khẩu thịt từ Nga tiếp tục tăng mạnh sau khi sụt giảm trong năm 2022.

Nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt tăng tháng thứ 4 liên tiếp

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Các chủng loại thịt và sản phẩn từ thịt nhập khẩu chủ yếu trong tháng 5/2023 gồm: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm; Thịt trâu tươi đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh… Trong đó, nhập khẩu thịt gia cầm, phụ phẩm ăn được sau giết mổ (của lợn, trâu, bò) sống ướp lạnh hoặc đông lạnh có xu hướng tăng; Trong khi nhập khẩu thịt lợn và thịt bò giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 29,61 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 73,62 triệu USD, giảm 19,9% về lượng và giảm 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Nga, Brazil, Đức, Hà Lan và Canada là 5 thị trường lớn nhất cung cấp tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh cho Việt Nam. Trừ Nga, lượng thịt lợn nhập khẩu từ các thị trường này đều giảm so với cùng kỳ năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm 2023, cơ cấu thị trường cung cấp thịt lợn cho Việt Nam có sự thay đổi, khi tỷ trọng nhập khẩu từ Nga, Đức tăng; trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ Brazil, Canada, Hà Lan lại giảm.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Được biết, tháng 6/2023, giá lợn hơi trong nước đã chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay do nguồn cung suy yếu. Giá khảo sát ở các tỉnh, thành phố tháng 6 dao động trong khoảng 58.000 - 63.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg, tăng 2.000 - 4.000 đồng/kg so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 58.000 - 62.000 đồng/ kg, tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg. Giá lợn hơi miền Nam dao động trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg, tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg. Đây được xem là vùng giá mà các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bắt đầu có lãi.

Giá lợn hơi cho đến hôm nay vẫn ở vùng giá tốt, chững lại ở mốc 67.000 đồng/kg. Hai tỉnh có thay đổi giá hôm nay gồm tại Hưng Yên, Hà Tĩnh (tăng 1 giá, đạt mức lần lượt 67.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg. Khu vực phía Nam không ghi nhận sự biến động mới, mức giá vẫn duy trì trong khoảng 59-67.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 07/07/2023, dấu hiệu chững lại, giữ giá tốt.

Giá lợn hơi cho đến hôm nay vẫn ở vùng giá tốt, chững lại ở mốc 67.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới và dao động trong khoảng 59.000 - 63.000 đồng/kg.

Cùng chung xu hướng thị trường với khu vực miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên, tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới và dao động trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam khu vực miền Bắc cũng tạm ngừng tăng và đang đứng ở mốc 67.000 đồng/kg. Tại miền Trung và miền Nam giá lợn hơi của doanh nghiệp này vẫn đứng ở mức 62.500 đồng/kg. Giá lợn hơi Trung Quốc có sự chênh lệch khá lớn với Việt Nam khi ở mức 45.500 đồng/kg.

Người chăn nuôi đang hy vọng giá lợn hơi sẽ lập lại mức giá cao trên 70.000 đồng/kg như cùng kỳ năm trước nhưng liệu điều này có xảy ra?