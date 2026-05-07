3 loại nước uống buổi tối ngủ ngon, lọc hết độc trong người

Sau một ngày dài căng thẳng, cơ thể không chỉ cần được nghỉ ngơi mà còn cần thời gian phục hồi và đào thải bớt các chất dư thừa tích tụ. Nhiều người thường khó ngủ, ngủ không sâu giấc, sáng dậy mệt mỏi vì thói quen sinh hoạt thất thường hoặc ăn uống thiếu khoa học.

Bên cạnh việc ngủ đúng giờ, một số loại thức uống nhẹ vào buổi tối có thể hỗ trợ cơ thể thư giãn tốt hơn, giúp giấc ngủ dễ chịu và tạo điều kiện để quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn trong lúc nghỉ ngơi.

Nước Ấm Pha Mật Ong – Làm Dịu Cơ Thể, Dễ Đi Vào Giấc Ngủ

Một cốc nước ấm pha chút mật ong trước khi ngủ là thói quen được nhiều người duy trì từ lâu.

Mật ong có vị ngọt tự nhiên, khi dùng lượng vừa phải có thể tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu. Nước ấm còn giúp cơ thể được làm dịu sau cả ngày hoạt động, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên căng thẳng hoặc khó ngủ.

Ngoài ra, uống nước ấm vào buổi tối còn giúp cổ họng bớt khô, cơ thể dễ chịu hơn khi ngủ trong phòng điều hòa.

Cách làm rất đơn giản:

200-300ml nước ấm

1-2 thìa cà phê mật ong

Khuấy đều và uống trước khi ngủ khoảng 30 phút.

Tuy nhiên không nên pha quá ngọt hoặc uống quá nhiều để tránh đầy bụng.

Trà Hoa Cúc – Thức Uống “Xoa Dịu” Tinh Thần

Nhắc đến các loại nước uống hỗ trợ ngủ ngon, trà hoa cúc là cái tên quen thuộc.

Loại trà này có hương thơm nhẹ, dễ uống, tạo cảm giác thư giãn sau một ngày áp lực. Nhiều người thích dùng một cốc trà hoa cúc ấm vào buổi tối như cách giúp đầu óc bớt căng thẳng, tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

Không chỉ vậy, uống trà ấm còn giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu, hỗ trợ thói quen ngủ đúng giờ.

Cách pha:

Một ít hoa cúc khô

Nước nóng khoảng 80-90 độ

Ủ khoảng 5-7 phút là có thể dùng.

Nếu thích vị thanh hơn, có thể thêm vài lát táo đỏ hoặc kỷ tử.

Lưu ý không nên uống quá đặc để tránh phải thức dậy giữa đêm vì đi vệ sinh nhiều.

Nước Chanh Ấm – Giúp Cơ Thể Cảm Thấy Nhẹ Nhàng Hơn

Một cốc nước chanh ấm loãng vào buổi tối cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Chanh chứa vitamin C tự nhiên, vị thanh mát giúp nhiều người cảm thấy dễ chịu sau bữa tối nhiều dầu mỡ. Khi uống lượng vừa phải, nước chanh ấm còn tạo cảm giác nhẹ bụng hơn trước khi ngủ.

Đặc biệt với những người thường ăn tối muộn hoặc cảm thấy nặng bụng, thức uống này giúp cơ thể cảm giác thanh nhẹ hơn.

Cách pha:

1 cốc nước ấm

Vài lát chanh hoặc nửa quả chanh nhỏ

Có thể thêm chút mật ong nếu thấy quá chua.

Tuy nhiên, người có vấn đề dạ dày nên uống loãng và tránh dùng khi bụng quá đói.

Vì Sao Buổi Tối Là Thời Điểm Cơ Thể “Phục Hồi”?

Ban đêm là khoảng thời gian cơ thể nghỉ ngơi và thực hiện nhiều quá trình tái tạo tự nhiên. Khi ngủ đủ giấc, cơ thể có điều kiện cân bằng lại năng lượng, hỗ trợ hoạt động trao đổi chất và giúp tinh thần tỉnh táo hơn vào hôm sau.

Chính vì vậy, những thức uống nhẹ nhàng, ít đường, không chứa chất kích thích thường phù hợp hơn vào buổi tối so với trà đặc, cà phê hay nước ngọt có gas.

Ngoài việc uống gì trước khi ngủ, điều quan trọng hơn vẫn là:

Ngủ đúng giờ

Hạn chế dùng điện thoại quá khuya

Ăn tối vừa phải

Giữ tinh thần thư giãn

Khi duy trì lối sống lành mạnh, cơ thể sẽ tự vận hành tốt hơn mỗi ngày.

Đừng Lạm Dụng “Nước Thải Độc”

Nhiều người hiện nay tin vào các loại nước uống được quảng cáo có khả năng “lọc sạch độc tố”, “thải độc cấp tốc”. Thực tế, cơ thể con người vốn đã có cơ chế đào thải tự nhiên thông qua gan, thận và quá trình trao đổi chất.

Các loại nước uống lành mạnh chỉ đóng vai trò hỗ trợ cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn chứ không phải “thần dược” làm sạch cơ thể sau vài ngày.

Vì vậy, thay vì tìm kiếm những công thức quá cầu kỳ, việc duy trì ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và uống đủ nước mỗi ngày mới là nền tảng quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.