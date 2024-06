Yếu tố này khiến giá cà phê khó có thể giảm sâu

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm trong phiên chốt tuần trên cả hai sàn London và New York, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, diễn biến giảm chỉ là nhất thời do đầu cơ thanh lý vị thể mua bán trước thông tin từ bản cáo cáo mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Giá cà phê quay đầu giảm, kỳ vọng giá khó giảm sâu

Chốt phiên giao dịch tuần này, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 giảm 75 USD, giao dịch tại 4.299 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 giảm 72 USD giao dịch tại 4.104 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 giảm 5,32 Cent, giao dịch tại 225,00 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2024 giảm 5,3 Cent, giao dịch tại 223,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 23/06/2024 lúc 14:20:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 23/06/2024 lúc 14:20:01 (delay 10 phút)

Thị trường phiên cuối tuần đã giảm sau khi có báo cáo hôm thứ năm của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho rằng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2024/25 sẽ tăng và lượng tồn kho cuối niên vụ 2024/25 cũng tăng.

Trong báo cáo định kỳ sáu tháng của FAS trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến sản lượng cà phê thế giới vào niên vụ 2024/25 sẽ tăng khoảng 4,2% nằm ở mức 176,235 triệu bao, trong đó cà phê Arabica tăng 4,4% nằm ở mức 99,855 triệu bao và sản lượng cà phê Robusta tăng 3,9% nằm ở mức 76,38 triệu bao. FAS cũng dự báo nguồn tồn kho cuối niên vụ 2024/25 sẽ tăng 7,7% so với niên vụ 2023/24.

FAS dự đoán rằng sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2024/25 của Brazil sẽ tăng khoảng 7,3% so với cùng kỳ lên 48,2 triệu bao. Nguyên nhân được Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo tăng cho Brazil là dựa trên chu kỳ 2 năm được mùa một lần của loại cà phê Arabica ở nước này thêm vào đó là do năng suất cao hơn cùng với diện tích trồng tăng – vẫn theo FAS. Bên cạnh đó sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 tại Colombia cũng được dự báo sẽ tăng 1,6% so với cùng kỳ lên 12,4 triệu bao.

Tốc độ thu hoạch cà phê của Brazil hiện nay đang tăng lên, một yếu tố đã góp phần khiến giá cà phê giảm. Safras & Mercado báo cáo hôm thứ sáu rằng vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024/25 của Brazil đã hoàn thành khoảng 44% tính đến ngày 18/6, nhanh hơn 39% cùng thời điểm năm ngoái và nhanh hơn mức trung bình 5 năm là 40%.

Giá của cà hai loại cà phê trong thời gian qua được củng cố bởi những lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Việt Nam và Brazil nay đã được làm tươi mới sau tin tức từ dự báo của FAS, khiến giá cuối tuần sụt giảm.

USDA báo cáo rằng vụ thu từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025 của quốc gia chủ yếu sản xuất cà phê Robusta là Việt Nam, sản lượng cà phê cũng sẽ đạt tổng cộng 29 triệu bao. Họ cho rằng con số này sẽ nhỏ hơn 0,35% so với vụ mùa tháng 10/2023 đến tháng 9/2024 hiện tại.

Trong khi đó, Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Brazil đã thông báo tại cuộc họp chính sách ngày hôm qua, rằng họ sẽ giữ nguyên tỷ giá Selic (là mức lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Trung ương Brazil (BCB), được sử dụng để điều chỉnh nền kinh tế và kiểm soát lạm phát) hiện tại là 10,50%. Đây là một động thái được nhiều người mong đợi khi lạm phát gia tăng khiến chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương phải tạm dừng.

Dự trữ cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York được cho là đã tăng 2.055 bao vào ngày thứ sáu, đạt mức tồn kho là 831.595 bao.

Đồng Real đến phiên giao dịch thứ sáu vẫn nằm trong khung thấp so với đồng USD chủ yếu vẫn giao dịch quanh mức thấp là 5,454 Real Brazil đổi được 1USD. Đồng Real sụt thấp cũng góp phần đáng kể vào việc làm sụt giảm giá cà phê.



Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên lẫn thị trường thế giới cùng giảm trở lại. Tuy nhiên, trong 6 ngày qua, thị trường cà phê ghi nhận tuần tăng.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 120.500 - 121.600 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên lẫn thị trường thế giới cùng giảm trở lại. Tuy nhiên, trong 6 ngày qua, thị trường cà phê ghi nhận tuần tăng. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận tăng 1.400 - 1.500 đồng/kg so với đầu tuần.

Trong đó, sau khi tăng 1.500 đồng/kg, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giao dịch lên 120.500 đồng/kg - thấp nhất hiện tại. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cũng tăng 1.500 đồng/kg so với đầu tuần, hiện đang ở mức 121.500 đồng/kg. Giá thu mua cà phê cao nhất hiện đang ở mức 121.600 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg trong tuần qua.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến nửa tháng 6, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt hơn 862.400 tấn, trị giá 3,04 tỷ USD, giảm hơn 8% về lượng nhưng tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm từ trước tới nay.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện lượng cà phê tồn kho tại thị trường nội địa còn lại rất ít. Dự báo sản lượng cà phê niên vụ sắp tới tiếp tục giảm khoảng 20% do vừa qua nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn gay gắt tại vùng Tây Nguyên.

Kết thúc 8 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (bắt đầu từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024) Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn cà phê, tương đương 80% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 7% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Đại diện một số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân sống lớn tại khu vực Tây Nguyên cho biết lượng hàng trong kho hiện chỉ đủ bán đến tháng 6/2024 này, không thể kéo đến vụ thu hoạch mới. Trong khi đó, nguồn hàng bán ra từ các hộ nông dân rất thấp. Giới phân tích nhận định giá cà phê khó giảm sâu trong bối cảnh nguồn cung từ Việt Nam ở mức thấp.