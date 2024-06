Robusta sàn giao dịch lại tăng mạnh, cà phê trong nước đồng loạt tăng thêm

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch quanh mức 120.000 – 121.200 đồng/kg. Giá Robusta trên sàn London tăng mạnh trở lại do lực mua mạnh vào cuối phiên của dầu cơ, trong bối cảnh sàn New York nghỉ lễ.

Giá cà phê thế giới ngày 20/6 tăng mạnh với Robusta

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London tăng 66 USD, tương đương 1,65% chốt ở 4.060 USD/tấn, mặc dù giá vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 4.394 USD thiết lập trong tháng này. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York chốt mức 226,25 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta đã rời khỏi mức đỉnh gần đây khi mưa quay trở lại Việt Nam - nhà sản xuất hàng đầu Robusta và vụ thu hoạch của nhà xuất khẩu lớn thứ 2 Indonesia đang có một khởi đầu tốt.

Trong nước, ghi nhận mới nhất, giá cà phê đồng loạt tăng thêm 1.200 đồng/kg tại các địa phương được khảo sát.

Cụ thể, mức giao dịch 121.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Sau khi điều chỉnh tăng, thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê với giá thấp nhất là 120.000 đồng/kg.

Tỉnh Đắk Nông đang có giá giao dịch cao nhất là 121.200 đồng/kg.

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 5/2024 đạt 95.000 tấn, xác lập tháng giảm thứ 4 liên tiếp về lượng xuất khẩu. Tính chung 8 tháng đầu niên vụ 2023/24 (tháng 10/2023 - tháng 5/2024), Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn cà phê, tương đương 80% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 7% so với cùng kỳ niên vụ trước. Điều này cho thấy nguồn cung cà phê trong nước từ nay đến khi vào niên vụ mới hiện không còn nhiều.



Ông Lê Đức Huy - Tổng Giám đốc Simexco Daklak cảnh báo, khó khăn vụ cũ chưa qua những khó khăn của vụ mới vẫn đang tiếp tục, do hiệu ứng El Nino khiến nhiệt độ ở Tây Nguyên rất cao dẫn đến tình trạng khô hạn nghiêm trọng, nước trên bề mặt đã cạn kiệt không đủ lượng nước tưới cho các vườn cà phê, mưa hiện nay vẫn chưa đủ, nếu không đảm bảo đủ nước tưới sẽ rất khó đảm bảo được sản lượng cà phê của vụ mới.

Thông tin từ nhà giao dịch Volcafe, sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/25 của Việt Nam ước đạt 24 triệu bao (1 bao là 60kg), mức thấp nhất trong vòng 13 năm, do thời tiết không thuận lợi.

Quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) được công bố trên Tạp chí Chính thức của Liên minh châu Âu vào ngày 9 tháng 6 năm 2023 sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2024. Quy định này quy định rằng các loại cây nông nghiệp được chia thành từng nhóm: Ca cao, cà phê, dầu cọ, đậu nành, cao su, gỗ, chỉ có thể được nhập khẩu vào châu Âu từ các quốc gia chưa trồng các mặt hàng này trên đất bị phá rừng kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Đây vẫn là một câu hỏi quan trọng nhưng vẫn chưa có lời giải đáp đối với các nhà sản xuất những mặt hàng này cũng như những người tiếp nhận các sản phẩm này trên thị trường tiêu dùng châu Âu và thực tế là tất cả các tác nhân trong chuỗi cung ứng được yêu cầu tuân thủ Quy định chặt chẽ về phá rừng của Liên minh châu Âu.

Cho đến nay, quy định EUDR yêu cầu thu thập dữ liệu chính xác và đáng tin cậy, để chứng minh điều này (không trồng trên đất phá rừng từ sau ngày 31/12/20) có thể gây khó khăn cho nông dân sản xuất nhỏ, những người thậm chí còn không biết về yêu cầu tuân thủ sắp xảy ra hoặc thiếu thông tin, nguồn lực cũng như sự hỗ trợ cho sự tuân thủ.

Các thành viên của Đối tác Cà phê Quốc tế ICP, đã vận động các nhà hoạch định chính sách EUDR trì hoãn việc thực hiện thời hạn thực thi EUDR, họ bày tỏ lo ngại về việc thiếu hỗ trợ và thông tin mà ở nhiều nước sản xuất vẫn chưa phổ biến đến tất cả các ngành và nông dân sản xuất nhỏ.

Tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York được cho là đã tăng 6.060 bao vào ngày hôm qua, đạt mức tồn kho là 821.091 bao.

Thị trường cà phê Arabica ở New York sẽ đóng cửa hôm qua, thứ tư 19/6 để kỷ niệm Ngày lễ Liên bang lần thứ 16 và thị trường cà phê Robusta ở London giao dịch một mình.