Xuất khẩu tôm sang Mỹ, tác động sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống

Mỹ là thị trường đơn lẻ nhập khẩu tôm lớn nhất Việt Nam, chiếm tỷ trọng 20% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường. Tính tới 15/10/2024, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt gần 600 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

3 quý đầu năm 2024, XK tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 566 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi giảm 7% trong quý II, XK tôm Việt Nam sang Mỹ trong quý III đảo chiều tăng 19%. Quý III năm nay, XK tôm sang Mỹ đạt 263 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ 2023.

Lượng hàng tồn kho giảm, nhu cầu phục vụ dịp lễ cuối năm, triển vọng kinh tế tích cực hơn phần nào giúp XK tôm Việt Nam sang Mỹ khả quan hơn.

3 quý đầu năm 2024, trong cơ cấu sản phẩm tôm Việt Nam XK sang Mỹ, tôm chân trắng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (85,5%), tiếp đó là tôm sú (8,9%), còn lại là tôm loại khác. Giá trị XK tôm sú chế biến ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất 44%. Trong nhóm sản phẩm tôm loại khác XK, tôm loại khác tươi/đông lạnh tăng trưởng mạnh nhất 188%.

3 quý đầu năm 2024, giá trung bình XK tôm chân trắng đông lạnh sang Mỹ dao động từ 9,6 - 10,3 USD/kg, giá tôm sú dao động từ 14,9-19,3 USD/kg. Giá trung bình tôm chân trắng đông lạnh XK sang Mỹ trong quý III năm nay ghi nhận tăng nhẹ so với quý II trước đó, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Giá XK trung bình tôm sú sang Mỹ trong quý III năm nay có xu hướng ngược với tôm chân trắng. Giá tôm sú XK sang Mỹ trong quý III năm nay giảm nhẹ so với quý II năm nay. Giá trung bình XK tôm sú ghi nhận không ổn định trong quý III/2024.

Theo FAS.USDA, Mỹ NK 550.162 tấn tôm, trị giá 4,3 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay, giảm 4% và giảm 10% lần lượt về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của FAS.USDA, trong 9 tháng đầu năm 2024, NK tôm vào Mỹ từ Việt Nam ghi nhận tích cực hơn các đối thủ khác như Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, Thái Lan.

Ấn Độ là nguồn cung cấp tôm hàng đầu cho Hoa Kỳ, xuất khẩu 213.520 tấn, trị giá 1,6 tỷ USD tôm vào Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay, giảm 1% về lượng và giảm 7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 22/10/2024, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng trong các cuộc điều tra thuế chống bán phá giá (AD) với tôm nước ấm đông lạnh từ Ecuador và Indonesia và các cuộc điều tra thuế chống trợ cấp (CVD) với tôm nước ấm đông lạnh từ Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.

Theo đó, thuế CVD đối với tôm Ấn Độ là 5,77%, cao hơn của Việt Nam (2,84%). Đối với các nước khác, tôm Ecuador nhận được kết quả tích cực với thuế AD tuy nhiên phải nhận mức thuế CVD trung bình là 3,78%. Indonesia thì ngược lại với kết quả tích cực với thuế CVD nhưng phải nhận mức thuế AD trung bình là 3,90%. Tôm Việt Nam ghi nhận kết quả tích cực hơn 3 nước còn lại trong đợt công bố này của DOC.

Sự kiện ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ có tác động tới NK hàng hóa trong đó có thủy sản vào nước này. Sự kiện Tổng thống mới của Mỹ sẽ mang lại cả cơ hội và thách thức cho XK tôm của Việt Nam, phụ thuộc vào mức thuế hàng hóa mà Chính quyền ông Trump sẽ áp dụng. Ông Trump đã đề xuất thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Mỹ; riêng hàng hóa từ Trung Quốc bị áp thuế 60%. Những đề xuất này của ông Trump có thể đẩy giá tiêu dùng lên cao hơn cùng với khả năng cắt giảm GDP và việc làm. Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại với Trung Quốc cũng sẽ trở thành tâm điểm trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp toàn cầu bởi Trung Quốc là thị trường tiêu dùng hàng đầu của nhiều sản phẩm.