Xử lý cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo an toàn PCCC

Công an tỉnh Sơn La tổng kiểm tra và kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo an toàn PCCC.

Sơn La: xử lý các cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo an toàn PCCC

Xử Lý nghiêm các cơ sở vi phạm về đảm bảo an toàn PCCC

Trên địa bàn cả nước thời gian qua đã có nhiều vụ cháy quán karaoke khiến nhiều người thiệt mạng. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi công tác phòng, chống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn an toàn khi có cháy xảy ra tại các cơ sở kinh doanh karaoke đã được quan tâm đúng mực hay chưa. Tại địa bàn tỉnh Sơn La tuy chưa có cơ sở kinh doanh karaoke nào xảy ra tình trạng cháy nổ, gây thiệt hại về người, tuy nhiên vấn đề an toàn PCCC vẫn là vấn đề được lực lượng Công an đặc biệt quan tâm.

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh Karaoke Tươi Tỉnh tại địa bàn xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, tổ công tác liên ngành Công an tỉnh phát hiện tại Phòng số 1 của cơ sở này vẫn đang hoạt động, mặc cho đã có thông báo dừng hoạt động từ trước.

Công an Sơn La kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Thiếu tá Đỗ Thành Đạt Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Với trường hợp các cơ sở Karaoke hoạt động chui, chưa đảm bảo về an toàn PCCC cũng như chưa có sự cho phép của cơ quan Công an thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý và đình chỉ hoạt động theo đúng quy định, không để tình trạng này diễn ra gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Số liệu thống kê của ngành chức năng cho thấy, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 11.551 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH trong đó có 160 cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên toàn tỉnh. Sau 1 tháng triển khai thực hiện, Công an Sơn La đã kiểm tra 8.943/11.551 cơ sở (đạt 77,42%). Qua kiểm tra, đã xử lý vi phạm hành chính 135 trường hợp với tổng số tiền phạt 418,85 triệu đồng. Tạm đình chỉ 5 trường hợp, đình chỉ 1 trường hợp, đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn.

Đối với các trường hợp vi phạm về đảm an toàn PCCC Công an Sơn La kiên quyết xử lý nghiêm. Ảnh: ANTV Sơn La

Sơn La tăng cường kiểm tra đảm an toàn PCCC

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Chúng tôi phối hợp với cấp huyện, thành phố cũng như các cấp ở cơ sở tăng cường công tác kiểm tra. Cùng với đó, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bảo đảm an toàn PCCC mới được hoạt động. Trên tinh thần đó, chúng tôi cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, không bảo đảm an ninh trật tự, vi phạm quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cháy nổ đáng tiếc xảy ra.

Trong thời gian tới, Công an Sơn La kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC; đồng thời xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức, cán bộ phụ trách địa bàn. Ảnh: ANTV Sơn La

Trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục kiểm tra, phúc tra tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC; đồng thời xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức, cán bộ phụ trách địa bàn nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra các vi phạm về cháy nổ nghiêm trọng.