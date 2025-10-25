Xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ nỗ lực vượt khó, trăn trở đầu ra nông sản

Trong 9 tháng đầu năm, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ ghi nhận bức tranh kinh tế - xã có nhiều điểm sáng xen lẫn không ít thách thức.

Là xã có diện tích tự nhiên rộng lớn (144,68 km2) và dân số đông (trên 26.000 nhân khẩu), trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm hơn 90%, Mường Động xác định nông - lâm nghiệp là trụ đỡ chính của kinh tế.

Xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ xác định nông - lâm nghiệp là trụ đỡ chính của kinh tế, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh: Thành Dân.

9 tháng đầu năm, tổng sản lượng cây lương thực có hạt của xã ước đạt 10.099,8 tấn, vượt 1,4% kế hoạch đề ra. Cây lúa đạt năng suất ấn tượng 56 tạ/ha , cây ngô cũng đạt 45 tạ/ha. Đàn gia cầm phát triển tốt, tăng 3,67% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được duy trì, với 90% diện tích rừng sau khai thác đã được trồng mới.

Tuy nhiên, niềm vui về cây lương thực không trọn vẹn khi ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn, đang lao đao. Dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang bùng phát nhỏ lẻ và diễn biến phức tạp. Tính đến giữa tháng 9/2025, toàn xã đã có 4.271 con lợn chết, tổng trọng lượng lợn chết và tiêu hủy lên đến 243.320 kg.

Không chỉ dịch bệnh, tổng đàn trâu, bò và lợn đều đồng loạt giảm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, người nông dân Mường Động vẫn đang phải đối mặt với khó khăn cố hữu.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp, chưa tạo được liên kết chuỗi giữa người sản xuất và nhà tiêu thụ, dẫn đến tình trạng "được mùa mất giá", thương lái ép giá, nông sản làm ra khó khăn trong tiêu thụ.

Mô hình trồng mía và cây gai của bà Đinh Thị Hòa, xóm Kim Bắc, xã Mường Động cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thành Dân.

Những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, cộng với giá vật tư đầu vào (phân bón, thức ăn chăn nuôi) tăng cao, đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân. Thu nhập bình quân đầu người 9 tháng ước đạt 40 triệu đồng, mới đạt 81,13% kế hoạch năm.

Mặc dù kinh tế còn nhiều thách thức, lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã Mường Động lại ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, với 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và 100% học sinh tốt nghiệp THCS. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thành công, như giải bóng chuyền vô địch xã thu hút 28 đội và đông đảo người dân tham gia.

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt 14/19 tiêu chí. Tuy nhiên, 5 tiêu chí còn lại đều là những "hạng mục khó", bao gồm: Giao thông, trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nghèo đa chiều và Văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện vẫn ở mức 8,8%.

Một điểm sáng nổi bật là nỗ lực chuyển đổi số của chính quyền cơ sở. 100% cán bộ, công chức xã đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và chữ ký số. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến đạt tới 77,6%. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động cài đặt và sử dụng VneID đạt 52,6%.

Từ nay đến cuối năm, xã Mường Động đặt mục tiêu phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người cả năm lên 49,3 triệu đồng , thực hiện trồng rừng sau khai thác đạt trên 300 ha và hoàn thành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo.

Để tháo gỡ các "nút thắt", UBND xã Mường Động kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ cho phép xã được thí điểm các mô hình du lịch sinh thái và nông nghiệp sạch. Đồng thời, xã cũng đề nghị tỉnh quan tâm, cân đối nguồn vốn hỗ trợ thanh toán các công trình, dự án đã hoàn thành với số vốn còn thiếu là 13,654 tỷ đồng và sớm phân bổ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện kế hoạch năm 2025.