Vụ một Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Hưng Yên kêu cứu: Công an đã đến làm việc với dân

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Đức Thắng, nông dân Việt Nam xuất sắc ở huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, sáng 8/9, đại diện Công an xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi) đã đến gia đình ông thống kê thiệt hại tài sản, ao, vườn sau khi bị doanh nghiệp tự ý san lấp làm dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân.

Ông Ngô Đức Thắng chỉ khu vực doanh nghiệp đã san lấp ao cá gây thiệt hại nặng cho gia đình.

Công an đã đến để thống kê thiệt hại

Sau khi báo Dân Việt điện tử đăng liên tiếp 2 bài về vụ một Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Hưng Yên kêu cứu vì bị san lấp ao, vườn, sáng ngày 8/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Thắng cho hay: Chiều ngày 7/9, đại diện công an xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi) đã gọi điện thông báo cho ông biết, theo sự chỉ đạo của công an huyện Ân Thi, sáng 8/9, công an xã sẽ đến gia đình để thống kê thiệt hại tài sản, ao, hoa màu sau khi bị doanh nghiệp (đơn vị thi công cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân) tự ý san lấp ngày 30/5/2023 và 23,24/7/2023.

Trình bày tiếp với PV Báo NTNN/điện tử Dân Việt, ông Thắng cho biết: "Theo Hợp đồng giao thầu giữa UBND xã Đặng Lễ và tôi, thì đến nay vẫn chưa đến thời hạn thanh lý hợp đồng và chúng tôi vẫn chưa nhận tiền đền bù thiệt hại nhưng ngày 30/5 phía doanh nghiệp đã cho phương tiện vào san lấp ao cá, cây ăn quả khiến gia đình tôi rất bất ngờ".

Nhiều xác cá nuôi bị chết khô trên nền cát ở khu ao cá của ông Thắng sau khi bị san lấp.

"Từ khi nhận được thông báo thu hồi đất phục vụ dự án, gia đình tôi đều nhất trí, đồng thuận để nhà nước thu hồi đất nhằm phục vụ mục đích phát triển kinh tế- xã hội, nhưng các cơ quan chức năng phải sớm hoàn thiện thủ tục và chi trả đền bù cho chúng tôi theo đúng quy định của pháp luật"- ông Thắng nói.

Điều đáng nói, đến chiều ngày 23 đến ngày 24/7, phía chủ đầu tư dự án lại tiếp tục cho phương tiện vào san lấp thêm một ao cá của gia đình ông Thắng khiến ông càng thiệt hại nặng hơn. "Ao của tôi rộng khoảng trên 1.000m2 đang nuôi nhiều loại cá như trắm, mè, trôi... trị giá hàng trăm triệu bị vùi lấp trong bùn cát, đau xót lắm!", ông Thắng ngậm ngùi.

Gia đình ông Thắng phải treo biển "khu vực chưa đền bù) để phản đổi và lập hàng rào tạm, cắt cử người canh gác 24/24 tại các khu vườn, ao còn lại, tránh bị san lấp tiếp.

Đến thời điểm này, gia đình ông Thắng phải cắt cử người trông coi tài sản 24/24h hàng ngày. "Sau nhiều ngày kêu cứu đến sáng nay 8/9 phía công an xã đã cử một cán bộ về làm việc với gia đình. Tại buổi làm việc, chúng tôi cũng thông tin về con số thiệt hại của gia đình sau khi bị doanh nghiệp tự ý đưa phương tiện vào san lấp để công an ghi vào biên bản làm việc gồm: 2 ao đang nuôi cá, trong đó có một ao bị lấp 100%, một ao bị lấp 50% tương ứng với khoảng 7 sào đất, hơn 100 cây bưởi to đang cho thu hoạch... thiệt hại khoảng trên 400 triệu đồng.

Gia đình cũng rất mong các cơ quan chức năng của huyện và doanh nghiệp sớm giải quyết bồi thường để chúng tôi đỡ bị thiệt thòi", ông Thắng nói thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên sẽ trao đổi với huyện Ân Thi

Sau khi báo Dân Việt điện tử đăng liên tiếp 2 bài về vụ một Nông dân Việt Nam xuất sắc ở Hưng Yên kêu cứu vì bị san lấp ao, vườn, sáng 6/9, PV Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Khi được PV hỏi: Đến nay, việc giải quyết thủ tục bồi thường cho gia đình ông Ngô Đức Thắng ở Ân Thi giải quyết đến đâu? Ông Nam nói: Việc này hỏi huyện, tôi làm sao mà biết được? Vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng với hộ gia đình, cá nhân, tỉnh đã phân cấp cho huyện giải quyết.

Doanh nghiệp dựng biển báo phía sau khu ao, vườn của ông Ngô ĐứcThắng.

PV hỏi tiếp: Phóng viên đã nhiều lần liên hệ và làm việc, trao đổi với các phòng, ban chuyên môn của huyện Ân Thi nhưng đến giờ việc giải quyết thủ tục bồi thường cho gia đình ông Ngô Đức Thắng vẫn chưa được giải quyết. Điều này gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân và quyền lợi của nông dân, tỉnh đã có chỉ đạo gì chưa?

Ông Nam cho biết sẽ trao đổi với huyện Ân Thi và yêu cầu phóng viên liên hệ với huyện để làm việc.

Đến chiều ngày 7/9, PV Dân Việt tiếp tục đến liên hệ, làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Mạnh Toàn - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ân Thi. Ông Toàn cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được lãnh đạo huyện giao cho thanh tra huyện kiểm tra, đến nay cơ quan này vẫn đang làm việc.

Cổng vào dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân (Hưng Yên).

"Trước nghỉ Lễ 2/9, sếp có nói với tôi gọi điện xem phía doanh nghiệp có hỗ trợ cho nông dân gì không? nhưng khi tôi gọi phía doanh nghiệp đã từ chối thẳng thừng: Không có hỗ trợ", ông Toàn nói.

Chia sẻ thêm với PV, ông Toàn cho hay: Tôi chưa bao giờ cầm tiền của một người dân nào nhưng có thông tin tôi chấm mút để bênh ông Thắng (tức ông Ngô Đức Thắng). Tôi làm bao nhiêu dự án rồi luôn phải đúng luật, tôi sắp nghỉ hưu rồi nên càng phải làm việc cẩn thận hơn.