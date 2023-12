Vì sao hoa bí ngô được xem như là một loại rau toàn năng, có nhiều công dụng tuyệt vời?

Hoa bí ngô được xem như là một loại rau toàn năng, khi mang lại nhiều công dụng tuyệt vời từ giúp thanh nhiệt, kháng viêm, tiêu độc đến chống dị ứng,....

Hoa bí ngô là loại thực phẩm có vị ngọt, tính hàn vào kinh tâm, tỳ, vị mang đến nhiều công dụng như lương huyết, bổ can thận, điều trị những chứng bệnh suy giảm chức năng can thận, suy giảm thị lực, viêm đường tiết niệu... Do đó, trong mâm cơm của nhiều gia đình vào ngày hè thường xuất hiện món ăn đặc biệt này.

Hoa bí ngô mang đến nhiều công dụng trong chữa bệnh.

Giá trị dinh dưỡng của hoa bí ngô

Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cứ 33g hoa bí ngô sẽ chứa khoảng 9.2mg vitamin C, 19 µg vitamin B9, 32 µg vitamin A, 0.23 mg Sắt, 16 mg phốt pho, 0.025 mg Vitamin B2, 8 mg Magie, 0.2 mg Selen và 0.228 mg Vitamin B3. Nhờ đó, loài hoa này mang đến cho cơ thể rất nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất.

Ngoài ra, hoa bí ngô còn chứa tinh chất đường tự nhiên, giúp cơ thể dễ hấp và không hề gây hại. Do đó, khi luộc hoặc xào lên, nếu ăn kỹ mọi người sẽ thấy có vị ngọt, ăn với cơm rất dễ ăn. Đồng thời, cả hoa bí ngô tươi và phơi khô thường được dùng làm nước thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, cầm máu, trị ho, vàng da, bệnh kiết lỵ, hỗ trợ điều trị viêm kết mạc, viêm vú và các chứng sưng viêm, phòng bệnh loãng xương, tăng cường thị lực ở người lớn tuổi.

Trong hoa bí đỏ còn có chất beta - carotene giúp điều trị viêm hạch (u lympho) ác tính, kháng ung thư, chống lão hóa tế bào hiệu quả. Vì loại chất này có thể tiêu diệt mầm mống gây hại tế bào dẫn đến nguy cơ ung thư, nâng cao hệ miễn dịch giúp cơ thể phòng vệ tốt hơn.

Không chỉ có hoa bí ngô, mà phấn của loài hoa này cũng được y văn thế giới công nhận có tác dụng cải thiện sức khỏe, thể chất, bảo vệ mạch máu, tim mạch, tăng trí thông minh, cầm máu nhanh… Ở miền Bắc, hoa bí ngô có vụ mùa chính là vào mùa hè. Nhưng với sự phát triển của nền khoa học công nghệ hiện nay, hoa bí ngô đã có thể trồng trái vụ, thu hoạch quanh năm.

Hoa bí ngô giờ đây đã có thể thu hoạch quanh năm.

Cách chế biến món hoa bí ngô xào tôm

Nguyên liệu làm hoa bí xào tôm

1 bó hoa bí ngô

2 lạng tôm sú

Tỏi

Gia vị: muối, tiêu, hạt nêm, mắm

Các bước làm món hoa bí xào tôm

Bước 1: Bạn hãy tước vỏ hoa bí ngô cho sạch rồi ngắt khúc vừa ăn và đem đi rửa sạch. Sau đó, vớt ra rổ để cho hoa bí ráo nước. Còn tỏi thì bạn hãy bóc vỏ rồi đập dập.

Bước 2: Lấy tôm đem đi rửa sạch, bóc vỏ và rút phần chỉ đen ở phía lưng của tôm. Nếu bạn dùng tôm đông lạnh thì phải để tôm ra ngoài trước khi chế biến. Để nhanh hơn, bạn hãy lấy tôm đông lạnh ngâm trong nước mát để giã đông.

Một điều chú ý là bạn không được ngâm tôm đông lạnh trong nước nóng vì khi cho vào nước nóng tôm sẽ bị mất chất và chuyển sang một chất khác có hại cho cơ thể.

Sau đó, bạn hãy ướp tôm với 1 thìa canh cà phê muối, 2 thìa canh cà phê bột nêm, 1 nửa thìa canh cà phê hạt tiêu trộn đều với tôm và ướp trong khoảng 5 phút cho gia vị thấm đều vào tôm.

Bước 3: Khi đã xong thì bạn hãy bắc chảo lên bếp đun cho nóng rồi đổ dầu. Sau đó, cho một nửa số tỏi mà bạn đã đập dập ban đầu vào chảo phi thơm rồi cho tôm vào đảo đều đến khi tôm chín chuyển sang màu vàng. Lúc này, bạn hãy cho rau bí đã rửa sạch ở bước đầu vào chảo và xào cùng.

Khi hoa bí bắt đầu tái thì hãy cho muối, bột nêm vào rau cho vừa ăn rồi đun cho chín và thả nốt số tỏi đập còn ban đầu vào chảo đảo đều tay. Cuối cùng, bạn hãy tắt bếp và cho đồ ăn ra đĩa, ăn nóng cùng với cơm.