Vì sao cổ phiếu của Gạo Trung An rơi vào diện cảnh báo?

Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2023 soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định, cổ phiếu Gạo Trung An-TAR sẽ chính thức vào diện cảnh báo từ 25/9 tới đây.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu TAR của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An vào diện bị cảnh báo. Lý do được HNX đưa ra là do Trung An chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Ngày hiệu lực là 25/9.

Trước đó, Gạo Trung An vừa ra thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Cụ thể, công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 7,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, với tỉ lệ 10% (tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Như vậy, nếu phát hành thành công, Trung An sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 783 tỷ đồng lên 861 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/9, cổ phiếu TAR có giá 18.100 đồng/cổ phiếu, giảm 4,23% so với số tham chiếu (Ảnh: TradingView).

Được biết, HĐQT Gạo Trung An đã thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad (Malaysia) với hạn mức 230 tỷ đồng nhằm phục vụ cho việc bổ sung nguồn vốn lưu động. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản của Trung An.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng nguồn vốn của Trung An đạt 2.753 tỷ đồng. Trong đó tổng dư nợ vay là 1.383 tỷ chiếm một nửa nguồn vốn và gấp 1,1 lần vốn chủ sở hữu. Khoản nợ vay chủ yếu là ngắn hạn.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, ngày 14/8/2023 công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của bà Lê Thị Tuyết và chức vụ Tổng Giám đốc của ông Phạm Thái Bình. Lý do được hai lãnh đạo đưa ra là nhằm "cơ cấu lại nhân sự công ty".

Sau khi xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã họp và bầu ông Phạm Thái Bình đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT. Cùng với đó, ông Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Trong khi đó, bà Lê Thị Tuyết không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Trung An, song bà vẫn còn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Được biết, ông Bình và bà Tuyết là vợ chồng. Ông Bình đang nắm giữ 11 triệu cổ phiếu TAR, tương ứng tỷ lệ 14.04% vốn. Bà Tuyết không sở hữu cổ phần nào tại TAR.

Số liệu sơ bộ mới nhất từ Hải quan cho thấy, tháng 8, Việt Nam đã xuất bán 921.000 tấn gạo, kim ngạch đạt 546 triệu USD, tăng 40% về lượng và 51% về giá trị so với tháng 7.

Đặc biệt, lũy kế 8 tháng, nước ta xuất khẩu gần 6 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt gần 3,2 tỷ USD, tăng 21% về lượng và 35% về giá.

Theo Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá xuất khẩu gạo bình quân trong tháng 8/2023 cao hơn cùng kỳ năm ngoái đến 23,3%; khối lượng xuất khẩu tăng 22%.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 22/9 tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh giảm.

Hiện nay, giá lúa gạo đang có xu hướng giảm. Giá lúa gạo hôm nay ngày 22/9 tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục điều chỉnh giảm.

Cụ thể, tại kho An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang sáng 22/9, giá lúa IR 504 dao động quang mốc 7.600 – 7.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; OM 5451 ở mức 7.700 – 7.800 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Tương tự giá nếp khô Long An giảm 150 đồng/kg xuống còn 9.200 – 9.300 đồng/kg; Nếp khô An Giang giảm 200 đồng/kg xuống còn 9.100 – 9.200 đồng/kg.

Một số chủng loại lúa khác, giá duy trì ổn định. Theo đó, lúa Đài thơm 8 dao động quanh mốc 8.000 - 8.100 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 8.000 - 8.200 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giá 8.200 - 8.400 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Trong khi giá lúa quay đầu giảm thì giá gạo có xu hướng chững lại và đi ngang. Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR 504 dao động quanh mốc 11.600 - 11.650 đồng/kg; giá gạo thành phẩm IR 504 duy trì ổn định quanh mốc 13.700 – 13.800 đồng/kg.

Tương tự, giá phụ phẩm cũng không có biến động. Cụ thể, giá tấm IR 504 duy trì ổn định ở mức 11.800 đồng/kg; giá cám khô dao động 6.400 - 6.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm hiện ở mức 613-617 USD/tấn và gạo 25% tấm dao động quanh mốc 598-602 USD/tấn.

Mirae Asset mới đây dự phóng năm 2023, doanh thu của Gạo Trung An đạt 4.487 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 65 tỷ đồng giảm 14% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí tài chính lên đến 117 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2022.