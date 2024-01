Ngày 30/1, Đoàn công tác của Tổ chức Samaritan's Purse Hoa Kỳ (Văn phòng đại diện tại Việt Nam - SPV) do ông Nguyễn Quang Minh, Quản lý phát triển cấp cao (Tổ chức SPV tại Việt Nam) làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với tỉnh Lai Châu.

SPV đồng hành cùng Lai Châu



SPV là tổ chức Cơ Đốc quốc tế cứu trợ và phát triển chuyên hỗ trợ những người chịu thiệt thòi trên thế giới, quốc tịch Mỹ. Từ năm 1970, tổ chức SPV đã hỗ trợ trong việc đáp ứng nhu cầu của những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật hoặc thiên tai. Lĩnh vực hoạt động gồm: Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Tổ chức Samaritan's Purse Hoa Kỳ (Văn phòng đại diện tại Việt Nam - SPV). Ảnh: Nguyễn Chanh

Tại tỉnh Lai Châu, từ năm 2004 đến nay, tổ chức SPV tại Việt Nam đã tài trợ nhiều dự án với tổng giá trị đạt gần 1,5 triệu đô la Mỹ và hiện nay đang triển khai 4 dự án gồm: Dự án "Làm mẹ an toàn tại tỉnh Lai Châu" cho đối tác chính là Sở Y tế; dự án "Nâng cao nhận thức về phòng chống mua bán người và đi xa an toàn, giai đoạn 2022 - 2023" cho đối tác là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; dự án "Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị vật tư y tế cho Trạm Y tế xã" cho 2 xã Lản Nhì Thàng và Hoang Thèn (huyện Phong Thổ); 2 khoản viện trợ phi dự án, cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ huyện Than Uyên khắc phục sau mưa lũ trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Các dự án SPV triển khai với quy mô nhỏ nhưng đã hỗ trợ tích cực cho người dân tại địa bàn dự án, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2023 tại huyện Than Uyên. Đồng thời SPV phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai các dự án về phòng chống mua bán người, thông qua truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống mua bán người, tích cực hỗ trợ phụ nữ các mô hình sinh kế phát triển kinh tế hộ gia đình.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải trao đổi với ông Nguyễn Quang Minh. Ảnh: Nguyễn Chanh

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Minh - Quản lý phát triển cấp cao (Tổ chức SPV tại Việt Nam) gửi lời cảm ơn tỉnh Lại Châu đã tạo điều kiện, đồng hành và hỗ trợ tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, tổ chức SPV tại Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để đưa những dự án phù hợp triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, về những tiềm năng, lợi thế và những khó khăn của tỉnh biên giới Lai Châu.

Đoàn công tác của Tổ chức Samaritan's Purse Hoa Kỳ (Văn phòng đại diện tại Việt Nam - SPV) thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Chanh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những hỗ trợ tích cực của tổ chức SPV trong thời gian qua, trong thời gian tới đề nghị tổ chức tiếp tục quan tâm hỗ trợ các dự án về lĩnh vực y tế, phòng chống mua bán người đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời quan tâm hỗ trợ các dự án sinh kế cho phụ nữ nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ tại địa bàn các xã khó khăn trong tỉnh; quan tâm hỗ trợ cho lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản và y tế cộng đồng...