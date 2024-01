Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) ông Trần Kim Long và ông Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cùng đoàn công tác đã trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hò Thị Mùi thuộc diện hộ nghèo ở bản San Thàng 2, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Lai Châu.

Dự lễ bàn giao có ông Hoàng Quốc Khánh - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Kim Long - Giám đốc PC Lai Châu; lãnh đạo các phòng chuyên môn, công đoàn và các tổ chức đoàn thể PC Lai Châu; đại diện lãnh đạo xã San Thàng, thành Phố Lai Châu, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

PC Lai Châu và Đoàn Đại biểu Quốc hội trao niềm tin, tháo gỡ khó khăn cho hộ nghèo



Được biết, để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa nói trên, thời gian qua cán bộ, công nhân, người lao động của PC Lai Châu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã quyên góp gần 80 triệu đồng mua vật liệu xây dựng; bà con dân bản San Thàng 2 đóng góp ngày công hỗ trợ gia đình xây dựng. Sau hơn một tháng triển khai thi công, căn nhà cấp 4 có diện tích gần 60m2 với 2 phòng ngủ, một phòng khách đã hoàn thành. Đây là món quà ý nghĩa giúp gia đình bà Hò Thị Mùi có chỗ ở ổn định, an tâm về tư tưởng, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu trân trọng và đánh giá cao những hoạt động an sinh xã hội được PC Lai Châu triển khai trong thời gian qua.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hò Thị Mùi ở bản San Thàng 2, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Ông Hoàng Quốc Khánh bày tỏ, mong muốn PC Lai Châu tiếp tục phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các tổ chức xã hội triển khai nhiều chương trình hướng tới cộng đồng nhằm phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam. Qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp của ngành Điện đối với xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu.



Giám đốc PC Lai Châu, ông Trần Kim Long và ông Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu ân cần thăm hỏi, động viên gia đình bà Hò Thị Mùi thuộc diện hộ nghèo ở bản San Thàng 2, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùn

Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, PC Lai Châu đã tặng cho gia đình bà Hò Thị Mùi một số đồ dùng sinh hoạt, bàn ghế... và tặng quà, chúc mừng năm mới cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã San Thàng.

PC Lai Châu tiên phong trong công tác an sinh xã hội

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trangtraiviet điện tử, ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty điện lực Lai Châu cho biết: Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình PC Lai Châu phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hò Thị Mùi là hoạt động thường niên đã được hai đơn vị triển khai trong nhiều năm qua. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng và hướng tới kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập Công ty Điện lực Lai Châu (01/4/2004-01/4/2024).

“Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", công tác an sinh xã hội, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn được PC Lai Châu triển khai thường niên đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Tuấn Hùng

Được biết, năm 2023 song song với thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Đảng ủy, Công đoàn, đoàn thanh niên Công ty Điện lực Lai Châu còn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến các hoạt động an sinh, xã hội, vì cộng đồng.

Các chương trình an sinh xã hội được PC Lai Châu triển khai thường xuyên và tạo sức lan tỏa rộng khắp như: Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vệ sinh công nghiệp miễn phí 36 TBA chuyên dùng của khách hàng; sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho 105 hộ nghèo, gia đình chính sách, hay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện. Hỗ trợ, kiểm tra miễn phí hệ thống điện cho khách hàng đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn điện.

Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với Hội chữ thập đỏ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX" năm 2023 với thông điệp "Vạn trái tim - Một tấm lòng".

Các chương trình an sinh xã hội được PC Lai Châu triển khai thường xuyên và tạo sức lan tỏa rộng khắp... Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh" và chung tay xây dựng Thành phố Lai Châu "Xanh – sạch – đẹp" tại khu Lâm Viên – Thành phố Lai Châu, Công ty đã trồng được hơn 2000 cây xanh. Đây cũng là lần thứ hai trong năm 2023, PC Lai Châu đã tổ chức trồng cây tại đây khu Lâm Viên, nhân dịp này Công ty đã trao tặng 30 ghế đá cho khu Lâm Viên - Thành phố Lai Châu. Trao tặng 50 ghế đá trị giá trên 42,5 triệu đồng cho Bệnh viện và trao 29 suất quà cho mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhằm chia sẻ, động viên cho các bệnh nhân vượt qua khó khăn, vừa tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe để trở về với gia đình trở về với cuộc sống trong cộng đồng.