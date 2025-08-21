Tỉnh đoàn Lai Châu có tân Bí thư

Tân Bí thư tỉnh đoàn Lai Châu

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1538-QĐ/TWĐTN-CTĐ, ngày 12/8/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định công nhận đồng chí Vừ Thị Mai Dinh giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu dự hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Thanh Hà)

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Đồng chí Vừ Thị Mai Dinh là cán bộ nữ, trẻ, được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn và lý luận chính trị. Đồng chí từng được rèn luyện trong môi trường lực lượng Công an Nhân dân và trưởng thành từ hoạt động phong trào đoàn ở cơ sở. Quá trình công tác, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với cương vị Phó Bí thư Tỉnh đoàn, thời gian qua, đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu. (Ảnh: Thanh Hà)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị: Trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến, với tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của tỉnh; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng tổ chức và phong trào Đoàn các cấp ngày càng vững mạnh.

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Hà)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách là Bí thư Tỉnh đoàn. Tân Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu hứa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng…

