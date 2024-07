Thủy điện Sơn La, Hòa Bình tiếp tục nhận lệnh xả lũ

Chiều ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi công điện, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 18 giờ tối nay; Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 23 giờ đêm nay.

Thủy điện xả lũ trong bối cảnh khu vực Bắc Bộ đã có mưa to

Thủy điện Sơn La, Hòa Bình xả lũ trong bối cảnh khu vực Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to liên tiếp trong nhiều ngày qua, với tổng lượng mưa 3 ngày 21 – 23/7 phổ biến từ 100 - 200mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Km46 (Sơn La) 303mm; Cao Răm (Hòa Bình) 268mm; Lương Nha (Phú Thọ) 292mm; Xuân Mai (Hà Nội) 541mm; Hưng Hà (Thái Bình) 248mm; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 831mm; Lòng Dinh (Quảng Ninh) 287mm...

Mưa lớn khiến lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng lên. Hồi 12 giờ ngày 24/7, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 199,34m; mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,79m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La từ hôm qua đến sáng nay 24/7 có mưa to đến rất to, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu của nhân dân. Đến cuối giờ sáng nay trời đã ngớt mưa, các ngành chức năng ở tỉnh đang tích cực triển khai công tác khắc phục, cứu nạn, cứu hộ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi công điện, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 18 giờ tối nay (24/7). Ảnh: Trấn Long

Hạn chế thiệt hại do thủy điện xả lũ

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết: Lưu vực ảnh hưởng trực tiếp là các hộ dân vùng hạ du Nhà máy thủy điện Sơn La tại các xã Tạ Bú, Chiềng Hoa. Tại các bản nằm dọc sông Đà, thông qua hệ thống loa phát thanh cảnh báo của Công ty thủy điện Sơn La đã thông tin kịp thời tới người dân chủ động các phương án phòng tránh. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện cũng yêu cầu các xã theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, công tác xả lũ để chủ động ứng phó kịp thời.

Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 23 giờ đêm nay. Ảnh: NDCC

Đồng thời với mở cửa xả, Bộ NN&PTNT đã gửi công văn về đảm bảo an toàn tới UBND các tỉnh, thành phố vùng hạ du, gồm: Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Theo đó, các địa phương thông báo ngay thông tin xả lũ đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ. Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra.