Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trong 2 ngày 22 và 23/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện các đợt mưa to đến rất to, gây sạt lở ta luy dương, sa bồi gây ách tắc giao thông cục bộ, nhiều diện tích hoa màu, tài sản của nhân đã bị ảnh hưởng.

Clip: Mưa lớn gây ngập nhà cửa, hoa màu của người dân ở Sơn La Mưa lớn kéo dài nhiều ngày Tại huyện Văn Hồ, do ảnh hưởng của hàm lưu cơn bão số 2, mưa lớn kéo dài khiến đất đá ở phần taluy dương sụt trượt xuống đường gây cản trở giao thông. Cụ thể, tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở tại hai vị trí Km156 và Km160+620, một lượng lớn cây và đất đá từ ta luy dương tràn ra đường khiến các phương tiện không thể lưu thông, ùn tắc cục bộ. Hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang huy động máy móc và nhân lực để khắc phục. Trên địa bàn huyện vẫn đang có mưa, tình trạng sạt lở bất ngờ vẫn có thể xảy ra, nên các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này chú quan sát để đảm bảo an toàn giao thông. Trên các sông suối, nước rất xiết, chính quyền cảnh báo người dân không tham gia bắt cá, vớt củi, băng qua lũ lớn và đề phòng sạt lở đất, đá... Tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở tại hai vị trí Km156 và Km160+620. Ảnh: NDCC Còn tại huyện Mường La, mưa lớn gây sa bồi mặt đường tại Km60+120/QL.279D thuộc bản Pi Tạy, xã Pi Toong. Hiện, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La đã đưa máy móc, phương tiện tham gia khác phục thiên tai, dự kiến thông xe lúc 20h tối nay. Mưa lớn gây sa bồi mặt đường tại Km60+120/QL.279D thuộc bản Pi Tạy, xã Pi Toong, huyện Mường La. Ảnh: NDCC Khẩn trương khác mục hậu quả từ mưa lớn kéo dài Còn tại huyện Bắc Yên, Mưa lũ đã làm 2 nhà dân tại các xã Tạ Khoa, Mường Khoa, Hua Nhàn bị thiệt hại cần phải di chuyển; làm ngập 2 công trình trường lớp học tại xã Mường Khoa, Tạ Khoa: Công trình THCS xã Tạ Khoa; 4,48ha lúa bị đất đá vùi lấp. Về giao thông: Một số tuyến đường liên bản liên xã bị sạt lở đất với khối lượng đất đã bị sạt lở khoảng 6.000m3; Tuyến đường dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp đường nối huyện Bắc Yên với huyện Mường La bị sạt lở gây ắc tắc, hiện đang khắc phục. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng đã gây sạt sụt ở một số điểm trên địa bàn huyện. Mưa lớn gây ảnh hưởng nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Bắc Yên. Ảnh: NDCC Bà Dương Thị Lan Hương, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết: Ngay khi mưa lũ xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn nhanh chóng kiểm tra, đánh giá khả năng sạt lở tại khu vực có nguy cơ, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, vận động các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn; Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Hạt 2 giao thông khẩn trương huy động phương tiện, máy móc tiến hành khắc phục sạt lở đất đá tại tuyến Quốc lộ 37 và Tỉnh lộ 112 nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân. Mưa lớn cũng đã gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng, làm ách tắc giao thông tại các tuyến quốc lộ; tỉnh lộ, nhiều diện tích hoa màu, tài sản của nhân dân bị ảnh hưởng tại các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Quỳnh Nhai,... Theo thông tin ban đầu, hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa có thiệt hại về người. Hiện, các lực lượng chức năng cùng chính quyền các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" khắc phục hậu quả do mưa lũ. Tham khảo thêm Sơn La: Hạn hán kéo dài, dân biên ải mong lắm một trận mưa

Văn Ngọc