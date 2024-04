Hạn hán kéo dài khiến việc sản xuất nông nghiệp ở các huyện biên giới của tỉnh Sơn La bị đình trệ. Bà con nông dân nơi đây đang mong có mưa xuống để việc cày cấy được trở lại.

Clip: Hạn hán kéo dài, dân biên ải Sơn La mong lắm một trận mưa

Sản xuất nông nghiệp bị đình trệ do hạn hán

Giữa trưa, vùng biên giới như một "chảo lửa". Từng đợt gió Lào khô nóng thổi ràn rạt qua những quả đồi trọc, khô không khốc. Suốt mấy tháng qua, trời không mưa, lượng nước tự nhiên ở các xã vùng cao 2 huyện Sông Mã và Sốp Cộp, tỉnh Sơn La bị cạn trơ đáy. Bà con nông dân ngao ngán vì vụ mùa bị chậm so với mọi năm do hạn hán kéo dài dẫn đến thiếu nước cho sản xuất.

Hạn hán kéo dài dẫn đến thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Sốp Cộp, Sông Mã (Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, bà con người Mông, người Khơ Mú đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Những quả đồi trơ trọi, khô khốc. Đang là mùa trồng sắn nhưng bà con chưa thể xuống giống. Chị Cút Thị Thăng, ở bản Nậm Pồ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã (Sơn La) vô cùng lo lắng cho vụ sản xuất năm nay. "Vợ chồng em đã trồng được 20 bao sắn giống. Do không có mưa nên sắn đã chết cả. Mấy bó sắn giống để ở nhà, giờ đã nảy mầm coi như hỏng", chị Thăng buồn rầu nói.

Bà con nông dân người Mông, người Khơ Mú... ở xã Huổi Một, huyện Sông Mã (Sơn La) đã chuẩn bị đủ các loại giống cây trồng, như: sắn, ngô... nhưng do hạn hán kéo dài nên không xuống giống được. Ảnh: Thuần Việt

Với gia đình anh Vạ Bả So, bản Căng Cói, xã Huổi Một, huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết: "năm nay, gia đình tôi dự kiến gieo trồng trên 40kg ngô giống và trên 1 ha đất trồng sắn. Tuy nhiên, do trời lâu ngày không mưa, nắng nóng kéo dài, đất nương khô cằn, không có độ ẩm, khiến gia đình không thể cày cuốc được".

Nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước đến cây tự nhiên ven đường quốc lộ 4G cũng héo khô. Ảnh: Thuần Việt

Không riêng gì chị Thăng, anh So, cả nghìn hộ nông dân của 2 huyện Sốp Cộp và Sông Mã (Sơn La) cũng đang bị ảnh hưởng do hạn hán, thiếu nước. Thời vụ gieo cấy đã đến mà nguồn nước cho tưới tiêu ngày một cạn kiệt. Hầu hết diện tích gieo trồng của bà con người Mông, người Thái, người Khơ Mú nằm trên núi cao, việc sản xuất phụ thuộc nhiều vào "ông trời".

Sơn La: Hạn hán kéo dài trên diện rộng

Thống kê của Sở NNPTNT tỉnh Sơn La, đến thời điểm này, toàn tỉnh Sơn La có hơn 1.300 ha lúa xuân bị ảnh hưởng do hạn hán. Trong đó, gần 300 ha lúa có khả năng bị hạn do không có nguồn bơm; gần 50 ha phải chuyển đổi sang cây trồng khác do không có khả năng thu hoạch.



Hạn hán kéo dài, các con sông, suối trên địa bàn huyện Sốp Cộp, huyện Sông Mã (Sơn La) cạn trơ đáy không đủ nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Vinh

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La (Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực miền núi Phía Bắc), trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 36 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, như Yên Châu 41,7 độ C, Mường La 41,8 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 22 - 45%. Đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở tỉnh Sơn La có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.