Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác vừa đến thăm và làm việc với Công an xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương và tập thể Công an xã Bản Giang.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ kiểm tra công tác tại trụ sở Công an xã Bản Giang. Ảnh: CALC

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công xã cho biết, Bản Giang là xã vùng sâu huyện Tam Đường, nằm cách trung tâm huyện 26 km về phía Tây Bắc, có diện tích tự nhiên là 3.560,69 ha. Xã có 7 bản với 864 hộ, 4.138 nhân khẩu, 4 dân tộc cùng sinh sống.



Để đảm bảo ANTT, lực lượng Công an đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phương hướng, nhiệm vụ công tác, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2024, tình hình ANTT được giữ vững và ổn định, các vụ việc về ANTT giảm so với cùng kỳ năm 2023. Lực lượng Công an luôn chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh trên địa bàn; tình hình hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là không phát sinh tội phạm trộm hình sự.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an xã Bản Giang. Ảnh: CALC

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận những kết quả, thành tích Công an xã Bản Giang đã đạt được; Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao công tác tổ chức, sắp xếp Công an xã phù hợp với đặc điểm, tình hình trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu Công an xã Bản Giang tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở; quan tâm đến lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Công an xã và lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở xã Bản Giang.