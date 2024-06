Sáng nay (10/6), Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Bắt đối tượng mua bán trái phép 3 bánh heroin

Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý và hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Lai Châu) đã tăng cường các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an ở cơ sở, rà soát, nắm chắc hoạt động của "tay buôn to" mang ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng các đơn vị có thành tich tiếu biểu trong công tác phòng chống tội phạm. (Ảnh: Đ.L)

Theo đó, hồi 11 giờ 30, ngày 09/6/2024, tại bản Cung Mu Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) đã bắt quả tang Lù A Mang, trú tại bản Hua Ít (Nậm Sỏ, Tân Uyên, Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin (tổng khối lượng 1.046,82 gam), 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội "sa lưới"

Ngày 24/5/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu (PA05) đã nhận được đơn trình báo của anh Lý Dâu Thường, thường trú tại bản La Vân (Huổi Luông, Phong Thổ, Lai Châu) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an tỉnh Lai Châu phấn đấu mục tiêu phá 200 vụ án ma túy trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy năm 2024. (Ảnh: Đ.L)

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, Phòng PA05 (Công an tỉnh Lai Châu) đã khẩn trương xác định tài khoản Facebook "Hai sản tươi sống" của đối tượng Lê Thị Anh, trú tại thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Sau 10 ngày xác minh, truy xét, ngày 05/6/2024, Phòng PA05 đã ra Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, vật chứng cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) để tiến hành thụ lý, điều tra.

Ngày 07/6, tổ công tác phòng PA05 và Cảnh sát hình sự đã vượt gần 1.800km vào phối hợpvới Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) truy tìm, bắt giữ đối tượng tại nhà riêng ở thôn Trường Thọ (Phước Hậu, Ninh Phước, Ninh Thuận). Đối tượng Lê Thị Anh đã bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ biểu dương, khen thưởng. (Ảnh: Đ.L)

Khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm

Phát biểu tại lễ biểu dương, khen thưởng, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu ghi nhận chiến công của các đơn vị tham gia phá án. Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Đối với chuyên án về ma túy, đây là một trong những chuyên án xuất sắc của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trong 8 ngày đầu ra quân đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, toàn lực lượng đã bắt 65 vụ (trung bình 8 vụ/ngày), vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Nhiều tụ điểm, điểm bán ma túy được lực lượng chức năng khám phá. Đối với vụ án lừa đảo qua mạng, từ một vụ việc có thể phát hiện được hàng trăm vụ khác, góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo qua mạng.

Buổi biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm vừa là ghi nhận, biểu dương những chiến công của các tập thể, cá nhân trong thời gian qua, vừa tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa của các đơn vị trong thời gian tới.

Để có thể đạt mục tiêu phá 200 vụ án ma túy trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy năm 2024, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phải tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn trong phá các vụ án ma túy. Các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.