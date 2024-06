Sau hơn 3 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã nguy hiểm Lò Văn Thu, trú tại bản Nà Hoi (Thân Thuộc, Tân Uyên, Lai Châu) đã bị Công an huyện Tân Uyên bắt giữ.

Bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết, ngày 13/6/2024, Công an huyện Tân Uyên đã phá thành công chuyên án truy xét bí số 624T, bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Lò Văn Thu (SN 1986), trú tại bản Nà Hoi (Thân Thuộc, Tân Uyên, Lai Châu).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, Lò Văn Thu bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên phát hiện, bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lò Văn Thu cũng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Uyên khởi tố.

Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt giữ tại 1 căn nhà giáp khu vực rừng hẻo lánh. (Ảnh: Công an Tân Uyên)

Quá trình điều tra, Lò Văn Thu được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đầu tháng 2/2021, vì lo sợ bị cơ quan pháp luật xử lý, Thu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 21/02/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên ra Quyết định truy nã đối với bị can Lò Văn Thu.

Quá trình bỏ trốn, Lò Văn Thu đã vượt biên trốn sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm thuê. Đến giữa năm 2022, Thu vượt biên quay trở lại Việt Nam. Mặc dù được gia đình cho biết lực lượng Công an đang tuyên truyền, vận động ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng Thu không chấp hành mà vẫn tiếp tục trốn chạy.

Để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, đối tượng đã xin vào làm thuê tại các công trình xây dựng ở Hà Nội, Vĩnh Phúc và thường xuyên thay đổi chỗ làm, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Sau hơn 3 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã nguy hiểm đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. (Ảnh: Công an Tân Uyên)

Đầu tháng 6/2024, Công an huyện Tân Uyên nhận được nguồn tin đối tượng đã đón xe ô tô khách đi về tỉnh Lai Châu, nhưng không rõ địa điểm đối tượng đến lưu trú. Quán triệt, thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Tân Uyên đã xác lập Chuyên án truy xét bí số 624T, tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt.

Sau nhiều ngày truy tìm đối tượng, vào hồi 14 giờ ngày 13/6, tổ công tác Công an huyện Tân Uyên đã phối hợp với Công an xã Lùng Thàng (Sìn Hồ, Lai Châu) phá thành công chuyên án, bắt giữ Lò Văn Thu khi đối tượng đang lẩn trốn tại 1 căn nhà giáp khu vực rừng hẻo lánh, thuộc bản Lùng Cù, xã Lùng Thàng.

Hiện đối tượng Lò Văn Thu đã được áp giải về Công an huyện Tân Uyên để xử lý nghiêm theo quy định.