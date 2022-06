Thí điểm mô hình cải cách hành chính ở Lai Châu

Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu vừa tổ chức ra mắt thí điểm mô hình cải cách hành chính tại Công an phường Tân Phong và Công an phường Đoàn Kết.

Lễ ra mắt mô hình cải cách hành chính tại Công an phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Ảnh: P.H.

Theo đó, mô hình cải cách hành chính được thực hiện theo 10 tiêu chí gồm: hồ sơ cải cách hành chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị; trang trí khánh tiết; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của trưởng Công an phường; tổ chức tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính; đánh giá của cấp ủy, chính quyền; niêm yết công khai các thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ; khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của lực lượng Công an phường.

Công an phường tổ chức tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần; các tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu trong năm 2022, 100% thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, đơn giản hóa tối thiểu 10% quy định và các thủ tục hành chính.

30% thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian thực hiện, 40% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được trả trước thời hạn so với quy định. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân trong sản xuất, kinh doanh và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi.

Lãnh đạo Công an thành phố trao Quyết định thành lập mô hình và tặng hoa cho Công an phường Đoàn Kết. Ảnh: P.H.

Đây là 2 trong 5 đơn vị Công an cấp xã thực hiện thí điểm mô hình cải cách hành chính gồm: Công an phường Tân Phong và Đoàn Kết, thành phố Lai Châu; Công an thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ; Công an thị trấn Than Uyên và Công an xã Mường Than, huyện Than Uyên.

Qua quá trình triển khai thực hiện tại 5 đơn vị trên, Công an tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và từng bước nhân rộng mô hình đến Công an các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.