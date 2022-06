Lai Châu: Hội đàm trực tuyến với Công an 5 tỉnh Bắc Lào

Sáng nay (9/6), Công an tỉnh Lai Châu đã hội đàm trực tuyến phối hợp công tác với Công an 5 tỉnh Bắc Lào (nước CHDCND Lào).

Buổi tọa đàm có sự tham gia trực tuyến của công an 5 tỉnh Bắc Lào (nước CHDCND Lào) là: Phong Sa Lỳ; U Đôm Xay; Luông Pha Bang; Luông Nậm Thà; Bò Kẹ.

Tại hội đàm, Công an tỉnh Lai Châu và công an 5 tỉnh Bắc Lào cùng đánh giá kết quả công tác phối hợp đã đạt được kể từ lần hội đàm 6/2019.

Nội dung tập trung vào các nội dung: Duy trì tốt công tác trao đổi thông tin liên quan đến ANTT; phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, đối tượng truy nã và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; phòng chống dịch Covid-19…

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Lai Châu tham dự hội đàm trực tuyến. (Ảnh: An Ninh Lai Châu)

Từ năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Lai Châu cùng Công an 5 tỉnh Bắc Lào đã gửi gần 40 tài liệu trao đổi thông tin các mặt công tác. Công an tỉnh Lai Châu ghi nhận 5 công dân quốc tịch Lào vi phạm công tác quản lý xuất nhập cảnh, đã trao đổi với Công an các tỉnh liên quan hỗ trợ công dân quay trở về địa phương; phát hiện 02 vụ, 06 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán ma túy có liên quan đến quốc tịch Lào, thu giữ 10,2 kg heroin, 12 kg ma túy tổng hợp; Công an tỉnh Lai Châu đã trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế cho Công an 5 tỉnh Bắc Lào hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Các điểm cầu tham dự hội đàm trực tuyến. (Ảnh: An Ninh Lai Châu)

Để tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong thời gian tới, Công an tỉnh Lai Châu và Công an 5 tỉnh Bắc Lào đã trao đổi, thảo luận 7 nội dung phối hợp. Sau khi thông qua và thống nhất các nội dung, đại diện 2 bên đã ký biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự hội đàm.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu ký biên bản ghi nhớ giữa các bên tại hội đàm trực tuyến. (Ảnh: An Ninh Lai Châu)

Trong không khí chân thành, hữu nghị, cởi mở, Đại tá Nguyễn Viết Giang – Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trân trọng mời Công an 5 tỉnh Bắc Lào sang thăm và hội đàm tại tỉnh Lai Châu năm 2023. Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đoàn bạn; chúc tình hữu nghị hai bên sẽ phát triển tiến lên tầm cao mới./.

Được biết, tháng 6/2019, Đoàn đại biểu Công an tỉnh Lai Châu đã sang thăm và hội đàm với Công an 5 tỉnh Bắc Lào. Từ đó đến nay, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, hai bên chưa trực tiếp tổ chức hội đàm.