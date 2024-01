Sáng ngày 29/1, tại Quảng trường Tây Bắc (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), Ban An toàn giao thông thành phố Sơn La tổ chức Lễ ra quân năm an toàn giao thông 2024, với chủ đề ‘‘Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn’’.

Lễ ra quân nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ những tháng đầu năm, tạo tiền đề hoàn thành nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2024. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Hoài Linh. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban An toàn giao thông thành phố Sơn La phát biểu tại Lễ ra quân năm an toàn giao thông. Ảnh: Linh Hoài. Phát biểu tại buổi Lễ ra quân năm an toàn giao thông 2024, ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban An toàn giao thông thành phố Sơn La đã kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay tích cực hành động vì mục tiêu "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người", "Tính mạng con người là trên hết", "Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc". Qua đó, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tham gia hưởng ứng Lễ ra quân, ông Lò Quốc Bình, Bí thư Đoàn phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La chia sẻ: Thành đoàn Sơn La sẽ tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông, không vi phạm các quy định về tốc độ, đi đúng làn đường, không vượt đèn đỏ, không chở quá tải, quá số người quy định.... Đặc biệt, đã sử dụng rượu, bia thì không tham gia giao thông. Ông Lò Quốc Bình, Bí thư Đoàn phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La phát biểu hưởng ứng tại Lễ ra quân. Ảnh: Hoài Linh. Song song với đó, xây dựng, duy trì và phát triển các đội Thanh niên tự quản, Thanh niên xung kích, Thanh niên tình nguyện phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, luôn có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông… Năm An toàn giao thông 2024, thành phố Sơn La đặt mục tiêu kéo giảm 5% - 10% so với năm 2023 trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Để đạt được mục tiêu đề ra, các phòng, ban, đơn vị, các thành viên Ban An toàn giao thông thành phố Sơn La tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2024. Các lực lượng ra quân diễu hành tại Quảng trường Tây Bắc và các tuyến đường chính của thành phố Sơn La. Ảnh: Hoài Linh.

Trong đó, thường xuyên duy trì có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng thời, rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ để nâng cao điều kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, vi phạm các quy định về tải trọng xe, niên hạn sử dụng xe; chủ trì thực hiện các giải pháp xử lý tình trạng xe vận tải hành khách hoạt động không đăng ký kinh doanh vận tải. Triển khai việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán,...xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không để tái diễn, hình thành điểm nóng mất trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn… Ngay sau Lễ phát động, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, quân sự, đoàn viên, thanh niên và các em học sinh tham gia diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Sơn La, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng năm an toàn giao thông 2024. Tham khảo thêm Vùng cao Sơn La chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi

PV Tây Bắc