Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các xã, thị trấn của huyện Than Uyên (Lai Châu) tất bật thu hoạch lúa mùa. Trên khuôn mặt mỗi người nông dân nơi đây hiện rõ niềm vui mừng, phấn khởi bởi năng suất lúa vụ mùa năm nay cao hơn năm ngoái.

Nông dân Than Uyên khẩn trương thu hoạch lúa mùa

Những ngày này, đi dọc Quốc lộ 32, đoạn chạy qua các xã: Phúc Than , Mường Than, thị trấn Than Uyên… chúng tôi được "mục sở thị" hình ảnh tất bật thu hoạch lúa mùa của bà con nông dân. Trên các cánh đồng của huyện rộn rã tiếng nói cười, gọi nhau í ới của bà con nông dân hòa cùng tiếng máy tuốt lúa chạy xình xịch, tạo nên bầu không khí lao động sôi động. Từng khóm lúa trĩu bông, hạt vàng óng ả đang được bà con nông dân nhanh tay cắt xuống, xếp thành từng ôm nhỏ.

Nông dân huyện Than Uyên (Lai Châu) khẩn trương thu hoạch lúa mùa. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trên cánh đồng Mường Than (Than Uyên) không khí thu hoạch lúa mùa của nông dân nơi đang khá khẩn trương. Tại một thửa ruộng của gia đình chị La Thị Tuyết, ở bản Mường (Mường Than), gần chục nhân công, mỗi người một việc, người cắt lúa, người vác, người gánh lúa lên đường lớn, xếp thành đống to, để chờ máy đến tuốt.

Chị Tuyết phấn khởi cho biết: Vụ mùa năm nay, gia đình tôi cấy 2 sào lúa tẻ râu. Năm nay, thời tiết khá thuận nên ruộng lúa nhà tôi ít bị sâu bệnh hại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình tôi đã nhờ anh chị em ruột đi gặt giúp. Vụ mùa năm nay, lúa tốt hơn vụ mùa năm trước, nên chắc chắn sẽ cho năng suất cao hơn.

Vụ mùa năm 2024, toàn huyện Than Uyên gieo cấy được hơn 2.800ha lúa. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cùng chung niềm vui được mùa như gia đình chị Tuyết, nhiều hộ dân ở xã Mường Than nói riêng, huyện Than Uyên nói chung cũng đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa trà chính vụ.

Vụ lúa mùa bội thu, nông dân Than Uyên phấn khởi

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Đỗ Ngọc Tú – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên, cho hay: Vụ mùa năm nay, toàn huyện Than Uyên gieo cấy được hơn 2.800ha, vượt kế hoạch đề ra. Trong cơ cấu giống vụ mùa năm nay, bà con nông dân trong huyện chủ yếu sử dụng các loại giống đặc sản của địa phương như: Tan Pỏm, Séng Cù, Tẻ Râu và một số giống lúa hàng hóa chất lượng cao khác như: Vass16, nếp 97, 98..

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Than Uyên ra đồng thu hoạch lúa mùa. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo anh Tú, trình độ canh tác của nông dân trong huyện đã được nâng lên nhiều so với trước đây. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thì những năm gần đây, nông dân trong huyện đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung của huyện Than Uyên đã được hình thành và ngày càng phát triển, diện tích lên đến hơn 1500ha.

"Các xã, thị trấn trong huyện đang tập trung chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa, để làm đất sản xuất vụ Đông cho kịp thời vụ. Vụ lúa mùa năm nay, bà con nông dân trong huyện được mùa, năng suất bình quân ước đạt 62 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm trước. Bà con nông dân trong huyện, ai nấy đều rất phấn khởi bởi năng suất, sản lượng lúa mùa tăng cao" – ông Tú thông tin.

Năng suất lúa mùa tăng, bà con nông dân Than Uyên, ai cũng phấn khởi. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên, sở dĩ vụ mùa năm nay thắng lợi, một phần là vì sâu bệnh hại ít xảy ra, một phần là nhờ có sự quan tâm chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh của người dân.