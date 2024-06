Công an tỉnh, Thành uỷ Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị điểm, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2024 – 2030.

Dự Hội nghị có: Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh Lai Châu; đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, Bí thư Thành ủy; Đại tá Hoàng Tâm Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; Đại tá Nguyễn Phong Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm cấp huyện; các đảng viên thuộc 2 Đảng bộ với tổng số 297/300 đại biểu được triệu tập.

Công an tỉnh và Thành uỷ Lai Châu vừa tổ chức hội nghị điểm, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 05/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2024 – 2030. Ảnh: CALC

Phòng chống và kiểm soát ma túy ở Lai Châu

Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TU tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết số 18-NQ/TU là định hướng chiến lược quan trọng về nhiệm vụ công tác phòng chống tội phạm ma túy trong tình hình mới, cần được nghiên cứu, quán triệt thấu đáo, nhất là những vấn đề về phát huy vai trò, nâng cao năng lực của các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn.



Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 18-NQ/TU đã đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, 5 nhóm mục tiêu cụ thể và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CALC

Việc tổ chức Hội nghị điểm, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TU nhằm giúp cán bộ, đảng viên chủ chốt nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào các mặt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy hiệu quả. Trên cơ sở Hội nghị điểm, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn xã hội, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TU; Chú trọng tập trung nguồn lực giai đoạn 2024-2025 xây dựng thành phố Lai Châu trở thành địa bàn không ma tuý.

Tại Hội nghị, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã thông báo tình hình tội phạm ma tuý; quan điểm chi đạo của Đảng, Nhà nước và về công tác phòng chống ma tuý; các văn bản về công tác chuyển hoá địa bàn, hướng dẫn về các tiêu chí xây dựng địa bàn không ma tuý .

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CALC

Bàn giải pháp phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2024 – 2030

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào các nội dung: Tình hình phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng ở các địa bàn biên giới; giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TU; thực trạng và giải pháp ngăn chặn ma tuý xâm nhập học đường...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu - Phó Cục Trưởng cục CSĐT tội phạm về ma tuý, thừa uỷ quyền lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ đồng tình và ấn tượng với việc Đảng ủy Công an tỉnh đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho phép phối hợp Thành ủy Lai Châu tổ chức Hôi nghị điểm quán triệt Nghị quyết. Đây là sự chủ động, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; phương pháp tổ chức quán triệt Nghị quyết cũng rất sinh động với mục tiêu là để các tổ chức Đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, hiểu rõ chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, thống nhất quyết tâm hành động và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, chống giáo điều, lý thuyết suông và cho rằng đây chính là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục Trưởng cục CSĐT tội phạm về ma tuý, thừa uỷ quyền Lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ đồng tình và ấn tượng với việc Đảng ủy Công an tỉnh đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho phép phối hợp Thành ủy Lai Châu tổ chức Hôi nghị điểm quán triệt Nghị quyết. Ảnh: CALC

Để tăng cường công tác phòng chống ma tuý, tỉnh Lai Châu cần kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm, ổ nhóm tội phạm về ma túy, không để kéo dài, gây phức tạp về an ninh, trật tự; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tại các vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung xác lập các chuyên án ma tuý lớn. Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp đấu tranh chuyên án, ngăn chặn từ xa tội phạm ma tuý mang tính chất xuyên quốc gia xâm nhập địa bàn. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá, tìm ra các mô hình, cách làm hay để lan toả, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma tuý.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, Bí thư Thành ủy Lai Châu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CALC

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Bình - Bí thư Thành uỷ đề nghị: Công an tỉnh và Thành uỷ Lai Châu tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để thực hiện các hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU. HĐND, UBND thành phố và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu và các chi, Đảng bộ cơ sở ngay sau hội nghị có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TU đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố, tạo sự đồng thuận, quyết tâm xây dựng thành phố Lai Châu là địa bàn không ma tuý. Giao Công an thành phố tham mưu với BTV Thành uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.