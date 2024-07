Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua các tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn tình trạng trên.

Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn phức tạp

Thời gian gần đây, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua các tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, các đối tượng thường lợi dụng đặc điểm địa hình nhiều đường mòn, lối mở, đồi núi cao… để vượt biên trái phép. Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã đã phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ biên giới, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.



Thường xuyên tiến hành trao đổi thông tin, nắm tình hình giữa lực lượng Công an xã với Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La). Kịp thời xác minh, điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép..., làm rõ các phương thức, thủ đoạn của tội phạm tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép và những nguy cơ, hậu quả của loại tội phạm này nhằm hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Huyện Yên Châu có trên 56km đường biên giới tiếp giáp với huyện Xiềng Khọ và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, với 28 cột mốc giới. Ảnh: Mạnh Tùng

Trung tá Lừ Hồng Vinh – Trưởng Công an xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Xã Phiêng Khoài là xã vùng cao biên giới, có nhiều đường mòn, lối mở… để đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến xuất nhập cảnh chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con trên tuyến biên giới để bà con nhận thức được việc xuất nhập cảnh, từ đó chúng tôi đã phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra kiểm soát thường xuyên trên tuyến biên giới với các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới…".

Để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, Lực lượng Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên Phòng duy trì các tổ công tác, chốt chặn cố định và lưu động trên biên giới, tăng cường TTKS chặt chẽ, nắm chắc tình hình địa bàn, ngăn chặn triệt để mọi hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, Công an xã Phiêng Khoài thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia, tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Buổi giao ban định kỳ giữa lực lượng Công an xã với Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Ảnh: Mạnh Tùng

Đẩy mạnh các giải pháp ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Yên Châu và lực lượng Biên phòng đã tổ chức TTKS hơn 36 lượt trên tuyến biên giới, với hơn 350 lượt CBCS tham gia; tổ chức 12 buổi tuyên truyền với gần 400 lượt người tham gia; phát hiện, xử lý 05 vụ, 05 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh trên tuyến biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Đại uý Vi Hồng Thơm – Trạm trưởng, trạm kiểm soát Biên phòng Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: "Nhu cầu đi lại trao đổi thăm thân, trao đổi hàng hóa của bà con xã Phiêng Khoài và bà con biên giới đối diện là có nhu cầu rất cao, nhưng hiện này bên phía trạm Nà Khạng – Lào, trạm đối diện trạm kiểm soát biên phòng Keo Muông chưa được cấp trên của bên phía bạn cấp dấu để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh.

TTKS trên tuyến biên giới để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Mạnh Tùng

Đối với trạm kiểm soát biên phòng Keo Muông theo chỉ đạo của trên thì không giải quyết xuất nhập cảnh tại khu vực trạm, do phía bạn chưa có dấu để đóng khớp hành trình. Từ những khó khăn, vướng mắc trên thì mới xảy ra những vấn đề như: công dân hai bên biên giới do nhu cầu thăm thân, đi lại sẽ lợi dụng đường mòn, lối tắt để xuất nhập cảnh trái phép. Xuất phát từ những vấn đề trên thì trạm kiểm soát Biên phòng Keo Muông đã làm tốt công tác phối hợp với Công an xã Phiêng Khoài kịp thời trao đổi tin tức, tình hình, tổ chức tuần tra mật phục, đặc biệt là những thời gian trọng điểm trong ngày như buổi trưa, buổi tối và đêm khuya…"

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp tin báo, tố giác tội phạm hoặc các hoạt động nghi vấn xuất cảnh, nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.