Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới với nước bạn Lào

Trong 3 ngày (24 - 26/11), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên đã Hội đàm giao ban công tác quản lý bảo vệ biên giới lần thứ XIV với Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Luông Pha Bang, Phong Sa Lỳ (Nước CHDCND Lào).

Hội đàm giao ban công tác quản lý, bảo vệ biên giới lần thứ XIV với Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Luông Pha Bang, Phong Sa Lỳ (Nước CHDCND Lào). Ảnh: Quàng Hùng.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên (Việt Nam) do Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy BĐBP tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn. Phía Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Bang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phông Sa Lỳ (CHDCND Lào), do Đại tá Vi Liềm Vong Thị Sản , Chỉ huy trưởng Quân sự tỉnh Luông Pha Bang làm Trưởng đoàn.

Tăng cường công tác bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên đã tiến hành hội đàm đánh giá kết quả công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, trao đổi một số thông tin liên quan đến hai bên biên giới trong năm 2022, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục đánh giá tình hình và kết quả trong công tác phối hợp, hai bên luôn duy trì và thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào; phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện qua lại biên giới thăm thân và trao đổi hàng hóa góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển. Phối hợp định kỳ tổ chức tuần tra chung, tuần tra song phương bảo vệ an toàn, nguyên trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới, kiểm soát và ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới hai bên.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là hoạt động mua, bán, vận chuyển các chất ma túy có vũ khí qua biên giới, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép, tình hình học và tuyên truyền đạo, móc nối lôi kéo trái phép, di dịch cư tự do, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Tự trị".

Hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lưu vong ở Việt Nam – Lào; hoạt động phỉ... Với sự phối chặt chẽ giữa hai bên về công tác nắm tình hình và xử lý kịp thời các tình huống, do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới luôn được giữ vững ổn định.

Trong năm qua, BĐBP tỉnh Sơn La không chỉ hợp tác cùng với đơn vị bạn Lào về công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà còn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng doanh trại đơn vị quân đội vững mạnh, tặng cây giống lâu năm, tặng bò giống, hỗ trợ các cháu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn... đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 đã được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La luôn dành sự hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần...

Hai bên tham gia ký kết “Biên bản ghi nhớ” tại tỉnh Luông Pha Bang (Nước CHDCND Lào). Ảnh: Quàng Hùng.

Tiếp tục duy trì ổn định an ninh biên giới Việt Nam - Lào

Để tiếp tục duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai tỉnh Sơn La, Điện Biên (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luông Pha Bang, Phông Sa Lỳ (Lào), hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ nội dung Hội đàm thường niên để tiếp tục trung phối hợp làm tốt một số nội dung, như: Thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình liên quan đến an ninh trật tự bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hai bên biên giới nắm vững và tôn trọng luật pháp mỗi bên, chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào; chấp hành tốt các quy định về phòng chống cháy nổ, cháy rừng phòng chống thiên tai.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp đấu tranh ngăn chặn hoạt động di cư trái phép và các loại tội phạm khác... Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung quy chế đã ký kết, phối hợp tuần tra chung và tuần tra song phương bảo vệ nguyên trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới theo định kỳ...