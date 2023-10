Tân Uyên triển khai nhiều giải pháp tạo đà phát triển kinh tế

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho rằng, huyện Tân Uyên cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ, phát huy tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp tạo đà phát triển KT-XH.

Sáng 3/10, Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu do Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - Lê Văn Lương làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tại huyện Tân Uyên.

Tham gia Đoàn công tác có giám đốc, cán bộ chuyên môn các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhiều kết quả nối bật trong phát triển KT – XH ở Tân Uyên

Qua 9 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thể hiện trên một số kết quả nổi bật: Sản lượng chè búp tươi đạt 25,5 nghìn tấn, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng cây ăn quả đạt 11 nghìn tấn, tăng 22,2%; sản lượng thủy sản đạt 554,9 tấn, tăng 18%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 300 tỷ đồng, tăng 39,9%; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 3,58 triệu USD, tăng 52,3%; giải quyết việc làm cho 1.577 lao động, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100,1% kế hoạch năm.



Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm thực hiện và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và giải quyết kịp thời; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện; an ninh trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định, giữ vững; hoàn thành tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch, đạt kết quả cao.

Làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu, phía huyện Tân Uyên có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện Tân Uyên. Ảnh: Tuấn Hùng

Thực hiện phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý các nguồn vốn đầu tư, kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới đã ký kết hợp đồng xây lắp. Các chủ đầu tư cấp huyện và nhà thầu xây dựng đã tập trung nhân lực, máy móc để thi công, đảm bảo tiến độ đã đề ra.



Đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND huyện Tân Uyên đã ban hành kế hoạch để thực hiện các chương trình, đồng thời phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án từ đầu năm. Chỉ đạo các cơ quan đầu mối của 3 chương trình tổng hợp, rà soát các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để tổng hợp báo cáo và đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ theo quy định.

Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển KT – XH tại huyện Tân Uyên

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung đã được báo của huyện Tân Uyên; các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến trong đó làm rõ những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; giải đáp một số nội dung, kiến nghị của huyện theo thẩm quyền; đồng thời gợi mở những vấn đề mà huyện cần chú trọng quan tâm, thực hiện ưu tiên trong những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo như: Công tác xây dựng nông thôn mới, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia...

Các đại biểu tham dự buổi làm việc với huyện Tân Uyên đã gợi mở những vấn đề mà huyện cần chú trọng quan tâm, thực hiện ưu tiên trong những tháng cuối năm và thời gian tiếp theo. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật mà huyện Tân Uyên đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, chỉ ra và phân tích những khó khăn, vướng mắc và những hạn chế còn gặp phải, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tân Uyên trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và yêu cầu huyện Tân Uyên cần đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tân Uyên là huyện có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông và các đơn vị hành chính đều bám dọc trục quốc lộ, phù hợp cho sự phát triển mang tính chất tập trung, thuận hơn so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Tân Uyên cần thực hiện được nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung của huyện, quy hoạch chung thị trấn Tân Uyên và vùng phụ cận. Cùng với đó, cần tính toán vùng chè trọng điểm của huyện, xây dựng nghị quyết chuyên đề về nội dung này để thực hiện lộ trình dài hơi, gắn phát triển vùng chè với phát triển du lịch; hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng thả rông gia súc; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên về lâu dài.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho rằng, huyện Tân Uyên cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phát huy tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp tạo đà phát triển KT-XH. Ảnh: Tuấn Hùng

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng cho rằng, Tân Uyên là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn, đề nghị huyện tích cực thu hút đầu tư để trồng và phát triển rừng, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tại địa bàn…