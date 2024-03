Sơn La: Xử lý nghiêm các hành vi coi thường pháp luật

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La kiên quyết xử lý các hành vi: bốc đầu, nẹt pô, lạng lách đánh võng... vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây mất an ninh trật tự công cộng và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Các hành vi coi thường pháp luật bị xử lý nghiêm

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và một số huyện nói riêng, một số hành vi như là bốc đầu, nẹt pô, lạng lách đánh võng đang có chiều hướng quay trở lại gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về TTATGT đường bộ, mà còn vi phạm về lỗi gây mất ANTT công cộng.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Lịch và Lò Văn Thành về tội "Gây rối trật tự công cộng". Theo đó, Lịch và Thành đi uống rượu về, không đội mũ bảo hiểm và có hành vi lạng lách đánh võng, cản trở phương tiện đi cùng chiều, liên tục tạt đầu phương tiện đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông.

Hành vi nẹt pô, lạng lách đánh võng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ảnh: Cao Thiên

Đối tượng Lò Văn Lịch thừa nhận: Tôi đi đám cưới nhà em trai trên bản và gặp Thành. Hai người có rủ nhau đi đánh bi-a uống bia và tôi trở Thành bằng xe của mình. Đến bản Đán (Yên Châu, Sơn La), tôi vượt qua các xe rồi lạng lách đánh võng, để thể hiện mình. Lúc tôi làm hành động đó thì Thành có hưởng ứng và cười. Tôi thấy hành động của mình sai và mong cơ quan Công an cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời trở thành công dân có ích.

Đại úy Trần Tuấn Đạt, Đội trưởng Đội ĐTTH, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Sau khi tiếp nhận vụ việc theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị, chúng tôi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật. Thực tế cho thấy, các đối tượng còn trẻ, mặc dù đã được tuyên truyền nhưng nhận thức còn hạn chế. Qua làm việc thì động cơ, mục đích các đối tượng cho biết đều do bộc phát, nguyên nhân là do các đối tượng còn trẻ và có tâm lý muốn thể hiện mình. Tuy nhiên hành vi như trên là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lò Văn Lịch tại cơ quan Công an. Ảnh: Cao Thiên

Tăng cường xử lý các hành vi coi thường pháp luật

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Đối với những hành vi này thì cũng đã bị lực lượng CA xử lý theo đúng quy định và là bài học cảnh tỉnh đối với nhiều người. Tuy nhiên, lực lượng Công an cũng rất cần sự chung tay, phản ánh của nhân dân về những hình ảnh phản cảm trên của các đối tượng để kịp thời xử lý, góp phần đảm bảo TTATGT.

Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Cao Thiên

"Công an huyện Yên Châu khuyến cáo và đề nghị người tham gia giao thông tuyệt đối tuân thủ chấp hành quy tắc giao thông, không có hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác. Người dân cần đấu tranh tích cực với người vi phạm, cung cấp video clip cho Công an để nhanh chóng xử lý. Thời gian tới, cơ quan Công an sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm", Thượng tá Nguyễn Thành Nam nói.

Thời gian tới lực lượng chức năng tỉnh Sơn La sẽ tăng cường xử lý các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Ảnh: Cao Thiên

Lạng lách, đánh võng, bốc đầu… hay tất cả những hành vi vi phạm khác khi tham gia giao thông đều có chế tài xử lý. Tuy nhiên, để đảm bảo ANTT mỗi cá nhân, tổ chức cần có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, bởi trước tiên vẫn phải là ý thức.