Trận mưa lớn kéo dài tại TP Sơn La từ đêm 11/8, rạng sáng 12/8 đã khiến một tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống sập 1/3 căn nhà sàn.

Clip: Mưa lớn kéo dài, đá từ trên núi lăn vào nhà dân

Theo đó, sự việc xảy ra tại gia đình ông Lường Văn Phong trú tại bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) Mưa lớn kéo dài, đá từ trên núi lăn vào nhà dân). Tảng đá lăn vào nhà dân có kích thước khoảng (2,5m x 1,8m x 2,5m) lăn từ triền núi xuống nhà làm đổ sập 1/3 ngôi nhà sàn và toàn bộ nhà bếp. Tổng diện tích nhà bị sập khoảng 80m2. Ước tính tổng thiệt hại cả nhà và tài sản khoảng 120 triệu đồng.

Lực lượng Công an TP Sơn La và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ra quân hỗ trợ gia đình bị sập do thiên tai. ANTV Sơn La

Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an thành phố Sơn La sau khi nhận được tin báo đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh huy động 20 đồng chí Công an TP, 15 đồng chí Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng lực lượng cơ sở giúp gia đình ông Phong tháo dỡ ngôi nhà bị sập, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tảng đá lăn từ triền núi xuống nhà làm đổ sập 1/3 ngôi nhà sàn và toàn bộ nhà bếp của gia đình ông Phong. ANTV Sơn La

Công an tỉnh Sơn La và các cơ quan chức năng bước đầu ủng hộ, động viên, hỗ trợ gia đình ông Phong sau sự việc xảy ra. ANTV Sơn La