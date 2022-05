Nậm Pồ: Giúp người dân vùng thiên tai di chuyển khẩn cấp

Chỉ sau 7 ngày triển khai, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã cơ bản hoàn thành di chuyển 27 gia đình ở bản Huổi Đắp ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.

Cán bộ, người dân Nậm Pồ chung tay phòng chống thiên tai

Chiều nay (31/5), trời Nậm Pồ vẫn mưa rả rích nhưng hàng trăm người vẫn không quản ngại giúp nhân dân bản Huổi Đắp chuyển đồ đạc và dựng nhà trên nền đất mới. Đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ đã ân cần lắng nghe tâm tư, trăn trở của bà con. Động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng: công an, quân đội; cán bộ, giáo viên và nhân dân trong huyện đã không quản ngại khó khăn dồn sức giúp bà con tháo dỡ, di chuyển nhà cửa.

Cán bộ, nhân dân huyện Nậm Pồ giúp các gia đình ở bản Huổi Đắp dựng nhà trên nền đất mới. Ảnh: Mắn On

Đồng chí Lê Khánh Hòa cũng đề nghị các đơn vị, các phòng, ban tiếp tục góp sức giúp bà con hoàn thành dựng nhà, tạm thời ổn định trên nền mới để bà con vơi bớt khó khăn. "Khi thường, cuộc sống với bà con vốn đã rất khó, nay lại phải di chuyển khẩn cấp thì vất vả rất nhiều"- Bí thư Huyện ủy Lê Khánh Hòa nhấn mạnh.

Được giao trách nhiệm giúp người dân bản Huổi Đắp chuyển nhà ngay khi phát hiện vết sạt trượt trên núi thuộc khu vực đầu bản Huổi Đắp, suốt từ ngày 26/5 đến nay hầu hết cán bộ, công chức Phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện Nậm Pồ đều túc trực tại Huổi Đắp.

Ông Vũ Thanh Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện Nậm Pồ, cho biết: Do biến đổi địa chất và ảnh hưởng mưa lớn, khu vực đầu bản Huổi Đắp bị sạt lở, hình thành một vết nứt có chiều dài hơn 150m gây sụt lún, nền đồi bị nứt toác, biến dạng. Vết nứt của cung trượt sạt tạo nên một khe lớn chạy theo đường bình độ trên đồi, chia cắt thành hai mảng địa chất có độ chênh lệch khoảng 1m. Ảnh hưởng đất, đá chảy xuống từ cung trượt sạt trên đồi, ngay trong đêm 25/5 một gia đình đã phải di dời khẩn cấp.

Lãnh đạo huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) kiểm tra thực địa khu vực sạt trượt nguy hiểm. Ảnh: Mắn On

Nậm Pồ chủ động đối phó tình huống

Nhận định nguy cơ sạt lở nghiêm trọng từ cung trượt đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của 27 gia đình với 152 nhân khẩu thuộc bản Huổi Đắp, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc tuyên truyền, vận động và giúp nhân dân di chuyển khẩn cấp. Theo đó, từ ngày 26/5 đến nay, mỗi ngày đều có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cùng đông đảo thầy, cô giáo ở xã Nậm Tin đã không quản ngại gian khổ giúp các gia đình tháo nhà, chuyển đồ. Khoảng cách di chuyển từ nơi ở cũ đến nơi mới chỉ khoảng 800 mét nhưng vì đường trơn lại không có máy móc cho nên các việc đều phải dùng sức người vận chuyển. Vất vả vô cùng, song ai cũng nhiệt tình và hết sức trách nhiệm.

Là một trong 27 gia đình được cán bộ, chiến sĩ và bà con dân bản giúp chuyển nhà khẩn cấp, ông Giàng A Diêu vô cùng xúc động khi nói rằng: Nghe trưởng bản thông báo phải tháo nhà đi làm chỗ mới tôi đã rất lo lắng vì tôi già yếu đi không vững thì làm nổi việc gì. May nhờ các cán bộ, thầy cô giáo giúp đỡ nhà tôi đã di chuyển xong rồi. Hôm nay gia đình tôi còn được các phòng, ban thăm, động viên; chúng tôi đã yên tâm rồi!

Ông Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) trao quà hỗ trợ các gia đình phải di chuyển nhà cửa do thiên tai. Ảnh Mắn On







Thông tin về tiến độ giúp dân di chuyển nhà cửa và làm nhà mới, ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, cho biết chi tiết: Vào cuộc với tinh thần khẩn trương nhất, chiều ngày 31/5 các lực lượng đã hoàn thành việc giúp các gia đình tháo dỡ nhà, di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới an toàn. Theo đúng chỉ đạo của UBND huyện, ba tổ công tác gồm các lực lượng: Công an, quân sự, y tế túc trực 24/24 tại bản Huổi Đắp sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện tháo dỡ, di dời nhà cửa cho người dân. Góp sức giúp nhân dân di chuyển nhà cửa, đồ đạc có Doanh nghiệp Đại Phong hỗ trợ máy móc san nền nhà cho các gia đình; nhân dân các bản: Nậm Tin, Nậm Tin 2, Nậm Tin 1, Vàng Lếch, Mốc 4… đã cử hàng trăm lượt người giúp bà con vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Để các gia đình phải di chuyển sớm ổn định cuộc sống, trước mắt Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình 20 triệu đồng. Cùng với đó, huyện Nậm Pồ cũng đề nghị các đoàn thể vào cuộc khớp nối, kêu gọi các nhà từ thiện, hảo tâm hỗ trợ thêm các vật dụng, trang thiết bị giúp người dân vùng thiên tai bản Huổi Đắp phần nào vơi bớt khó khăn.