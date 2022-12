Hôm nay (25/12), Công ty Điện lực Sơn La đã phối hợp tổ chức lễ đóng điện trạm biến áp bản Ngoại, xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La.

Đóng điện giúp 45 hộ dân sử dụng điện an toàn

Theo số liệu rà soát đến cuối năm 2021, tỉnh Sơn La có 4.729 hộ chưa được sử dụng điện và chưa có trong các dự án cấp điện; 16.820 hộ đang được sử dụng điện nhưng chưa an toàn và chưa có trong các dự án nâng cấp cải tạo an toàn.

Tổ chức đóng điện giúp 45 hộ dân ở bản Ngoại, xã Chiềng Cọ được sử dụng điện an toàn. Ảnh: Ngọc Linh.

Tại thành phố Sơn La, qua rà soát còn 1.493/34.525 hộ gia đình thuộc 62 tổ, bản, tiểu khu tại 9 xã, phường trên địa bàn vẫn đang sử dụng điện lưới chưa an toàn, cần được đầu tư nâng cấp. Trong đó, bản Ngoại, xã Chiềng Cọ có có 45/79 hộ chưa được sử dụng điện an toàn.

Công trình cấp điện thành phố Sơn La thuộc Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La. Công trình gồm 2 gói thầu: Gói thầu cấp điện phường Chiềng Sinh, Quyết Thắng, xã Hua La và gói thầu cấp điện phường Chiềng Cơi, phường Chiềng An xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Ngần, Chiềng Xôm.

Cán bộ Công ty điện lực Sơn La hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn. Ảnh: Ngọc Linh.

Đây là gói thầu đầu tiên được triển khai thực hiện trong cả tỉnh, có quy mô 22,261 km đường dây trung áp, 25 trạm biến áp, 59,750 km đường dây hạ áp, cấp điện an toàn cho 1.493 hộ trên địa bàn 9 xã, phường của Thành phố Sơn La, gồm: Phường Chiềng Sinh, Chiềng An, Quyết Thắng và các xã Chiềng Cọ, Chiềng Ngần, Hua La, Chiềng Đen, Chiềng Xôm, Chiềng Cơi, với tổng vốn đầu tư trên 63,6 tỷ đồng.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới xã, Công ty Điện Lực Sơn La và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân bản Ngoại, sau hơn 2 tháng thi công, công trình cấp điện an toàn tại bản Ngoại đã hoàn thành, cấp điện cho 45 hộ dân bản Ngoại.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La đã trao 15 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Chiềng Cọ. Ảnh: Ngọc Linh.

Ông Tòng Văn Minh, Bí thư, Trưởng bản Ngoại, xã Chiềng Cọ, cho biết: Với lưới điện chưa an toàn, ngoài việc mất an toàn trong quản lý vận hành và sử dụng điện thì chất lượng điện năng phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như phục vụ cho các hoạt động khác tại bản không được đảm bảo. Việc hoàn thành cấp điện các hộ dân bản Ngoại sẽ tạo động lực cho bản vươn lên xóa nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Sơn La sẽ tiếp tục tham mưu, rà soát kỹ số hộ chưa được sử dụng điện, số hộ đang sử dụng điện chưa an toàn trên địa bàn các huyện, thành phố, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư cấp điện, nâng cấp điện an toàn cho các hộ dân giai đoạn 2022-2025, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đạt 99% số hộ trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện an toàn như đã đề ra tại Nghị Quyết số 15-NQ/ĐH tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV.