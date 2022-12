Sơn La: Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà 2 tầng

Khoảng 05 giờ ngày 26/12, đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà 2 tầng tại tiểu khu 6, thị trấn Phù Yên (Sơn La).

Vào khoảng 05 ngày 26/12/2022, tại tiểu khu 6, thị trấn Phù Yên (Sơn La) đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại gia đình ông Vũ Đình Vượng. Do nhà có xưởng gỗ nên đám cháy nhanh chóng lan ra cả khu nhà, thiêu rụi toàn bộ nhà ở với diện tích 200m2, xưởng gỗ và gian hàng bán đồ ăn sáng cho học sinh gần cổng Trưởng THPT Phù Yên. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Phù Yên đã huy động lực lượng và 2 xe chữa cháy tới hiện trường phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ huy chữa cháy, triển khai chống cháy lan. Bên cạnh đó, lực lượng công an huyện Phù Yên đã huy động lực lượng cán bộ chiến sỹ công an thị trấn và CSGT phân luồng giao thông để đảm bảo ANTT trong quá trình dập lửa.

Đến 6h10" cùng ngày, với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, chính quyền và người dân, đám cháy đã được khống chế và không để xảy ra cháy lan. Được biết, khi xảy ra hỏa hoạn, 2 vợ chồng ông Vũ Đình Vượng và 2 cháu nhỏ đã kịp thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Hiện tại cơ quan chức năng đang thực hiện thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn./.