Sơn La: Tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Công an Sơn La tập trung đấu tranh với các loại tôi phạm, bắt giữ 87 vụ, 118 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ: 3.869 kg heroin, 52.074 viên MTTH...

Clip: Đấu tranh mạnh tội phạm dịp cuối năm

Đấu tranh thu giữ trên 52.074 viên MTTH

Sau 1 tháng đầu ra quân thực hiện cao điểm, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có những chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và bảo đảm tốt, tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi. Toàn tỉnh đã phát hiện 33 vụ vi phạm về TTXH, điều tra làm rõ 23/33 vụ; bắt, lập hồ sơ xử lý 70 đối tượng. Trong đó đã phá thành công 1 vụ án, bắt 1 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản 2 vụ, đánh bạc 4 vụ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đọc quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Hợp về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ảnh: ANTV Sơn La

Đối với tội phạm ma túy, đã phát hiện bắt giữ 87 vụ, 118 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển, trái phép chất ma túy đã điều tra làm rõ 81/87 vụ (đạt 93%) tang vật thu giữ: 3.869 kg heroin, 52.074 viên MTTH (trọng lượng 50,13 kg) và nhiều vật chứng chứng khác có liên quan. Điển hình, ngày 1/12, tại bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Pheng Khăm Phăn Tụi, SN 2004, trú tại bản Then Luông, cụm bản Xiềng Khun, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào; tang vật thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Đối tượng buôn bán ma túy và tang vật tại cơ quan công an.

Chỉ 2 ngày sau đó, ngày 3/12 Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý chủ trì phối hợp với Đội CSGT - TT Công an huyện Thuận Châu bắt quả tang đối tượng Cà Văn Sơn (SN 1995) trú tại bản Nà Sáy 1, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) về hành vi "Vận chuyển trái phép ma tuý" tang vật thu giữ gồm: 4 bánh heroin với tổng khối lượng 1.360,47 gram, 1 xe ô tô, 1 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Châu đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Lò Văn Chung (SN 2006) trú tại bản Nà Sáy 2, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) và Lò Văn Sơn (SN 2002) trú tại bản Che Phai, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) về hành vi "Vận chuyển trái phép ma tuý" tạm giữ 1 ô tô, 2 điện thoại di động, số tiền 3 triệu đồng và một số tang vật có liên quan khác. Phát hiện, xử lý 25 vụ, 25 đối tượng (đạt 96%) về tội phạm, vi phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, đáng chú ý là các hành vi như: vận chuyển lâm sản trái phép 01 vụ; vận chuyển khoáng sản trái phép 02 vụ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu 02 vụ,… tang vật thu giữ gồm: 0,195 m3 gỗ; 78,88m3 cát, 400kg túi nilon…

3 đối tượng Cà Văn Sơn, Lò Văn Chung và Lò Văn Sơn bị bắt về hành vi "Vận chuyển trái phép ma túy" Ảnh: ANTV Sơn La

Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trước, trong và sau Tết

Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, nhất là thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

Công an Sơn La xuống tận các hộ gia đình để cấp căn cước công dân. Ảnh: ANTV Sơn La

Hoàn thành rà soát 52.872/64.888 trường hợp chỉ tiêu cấp CCCD (đạt tỉ lệ 81.48%); thu nhận 182.770 hồ sơ định danh điện tử mức 2; 11/12 đơn vị hoàn thành thí điểm 01 mô hình điểm về đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến kết hợp hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại 01 đơn vị cấp xã. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, góp phần đảm bảo TTATGT, xử lý 1211 trường hợp, phạt tiền hơn 2,9 tỷ đồng, tước 261 GPLX, tạm giữ 9 ô tô và 241 xe máy.

Công an Sơn La đảm bảo ATGT trên các tuyến đường. Ảnh: ANTV Sơn La

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết: Thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung của đợt cao điểm; tăng cường lực lượng hướng về cơ sở nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc từ sớm, từ xa; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, bố trí 100% quân số ứng trực vào đêm giao thừa để bảo đảm ANTT trên địa bàn, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, góp phần đem lại cho Nhân dân vùng cao Sơn La một cái Tết an lành.