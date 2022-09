Sơn La: Bắt giữ 9 đối tượng về hành vi đánh bạc

Công an Sơn La vừa bắt giữ 9 đối tượng về hành vi đánh bạc. Các đối tượng này thường xuyên đổi địa điểm mỗi khi đánh bạc nhằm tránh bị phát hiện.

Clip: Sơn La triệt phá tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 09 đối tượng

Lợi dụng ngày mưa, ít người qua lại để tổ chức đánh bạc trái phép

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 28/9/2022, tại bản Đoàn Kết, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Công an huyện Mộc Châu chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ nhóm 9 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép.



Các đối tượng bị bắt là: Nguyễn Văn Đình, 39 tuổi; Đinh Thị Khuyên, 34 tuổi; Lường Văn Sơn, 28 tuổi; Nguyễn Văn Đạt 39 tuổi; Nguyễn Văn Viễn, 42 tuổi; Nguyễn Văn Cát, 49 tuổi; Hoàng Văn Hùng, 38 tuổi; Đinh Hồng Nhung, 30 tuổi và Đinh Văn Hải, 53 tuổi. Các đối tượng cùng trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gần 7 triệu đồng, cùng các vật dụng sử dụng trong đánh bạc.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật) hoặc những ngày mưa, ít người qua lại để tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền, khi tổ chức đánh bạc thường xuyên đổi địa điểm và thời gian hoạt động nhằm tránh bị lực lượng Công an phát hiện.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.