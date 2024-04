Ngày 4/4, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày càng được nâng cao

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La có 11.002 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,72%, xếp thứ 5/63 tỉnh/thành phố trong cả nước, tăng 0,11% so với năm 2022. Trong đó, học sinh THPT đạt tỷ lệ 99,77% tốt nghiệp; học viên THPT chương trình GDTX đạt tỉ lệ 99,90% tốt nghiệp, tăng 1,14% so với năm 2022; thí sinh tự do đạt tỷ lệ tốt nghiệp: 76,67%.

Tỷ lệ học viên chương trình GDTX tốt nghiệp THPT đứng thứ 01 toàn quốc. Trong 4 năm học vừa qua (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023), kết quả thi tốt nghiệp THPT có tiến bộ rõ rệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh liên tục tăng.

Sở GD&ĐT Sơn La phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La triển khai công tác phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Sơn La chuẩn bị tốt cho kỳ thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau tập trung thảo luận về các giải pháp, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho kỳ thi như: Tập trung ôn thi cho học sinh lớp 12, về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, tiếp sức mùa thi. Các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục; giải pháp quản lý, đổi mới phương pháp dạy học. Huy động xã hội hóa giáo dục để tạo nên sức mạnh tổng thể, tiếp tục thúc đẩy sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục bền vững của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La trong thời gian tới. Các điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; hỗ trợ các em học sinh về nơi ở, ăn uống, đi lại của các thí sinh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đề nghị các đơn tuyên truyền về công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, đặc biệt là lớp 12. Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2024 với tinh thần nghiêm túc, đúng quy chế và quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất, bền vững.

Vận động, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh thường xuyên quan tâm quản lý, tạo điều kiện cho học sinh học tập, ôn tập hiệu quả, nhất là đối với học sinh lớp 12. Thành lập các nhóm tham gia vận động, động viên các gia đình có con, cháu thi tốt nghiệp năm 2024 tham gia đầy đủ các buổi ôn tập tại trường.

Sở GD&ĐT Sơn La phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La triển khai công tác phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ hiếu học trên địa bàn huyện, xã tham gia chia sẻ các kinh nghiệm và gương người tốt đối với các hộ gia đình có con, cháu tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2024. Động viên tinh thần học tập của học sinh lớp 12, vượt khó vươn lên. Vận động, hỗ trợ kinh phí giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nơi ở, tiền ăn trong đợt cao điểm ôn thi trong đợt cao điểm ôn thi tháng 5 và tháng 6.

Sở GD&ĐT Sơn La phối hợp với Tỉnh Đoàn Sơn La chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Phối hợp với nhà trường tham gia nấu các suất ăn miễn phí đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nấu ăn, phát suất ăn cho thí sinh trước và trong các ngày thi tốt nghiệp. Nhà trường thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ cho cha mẹ học sinh về ý thức học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh, nhất là kết quả ôn tập, học bổ sung kiến thức và thi thử của học sinh lớp 12. Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tham gia giúp đỡ, động viên giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia tuyên truyền, vận động học sinh không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống ở các trường vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn.