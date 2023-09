Sìn Hồ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, Ban Quản ký dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đang tâp trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn.

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công

Sau thời gian tạm dừng thi công do mùa mưa kéo dài, thời điểm này, các công trường xây dựng các công trình ở huyện Sìn Hồ đã hoạt động trở lại. Các nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo sớm hoàn thành, bàn giao, đưa các công trình vào sử dụng. Không khí thi công tại các công trường xây dựng trên địa bàn huyện khá sôi nổi, khẩn trương.

Có mặt trên công trường thi công đường Nậm Tăm – Chiềng Lồng, thuộc xã Nậm Tăm (Sìn Hồ, Lai Châu) chúng tôi chứng kiến cảnh lao động nhộn nhịp, hối hả của công nhân nơi đây. Một tốp gần chục công nhân đang bận rộn với công việc thi công hạng mục cống. Cách đó không xa là tốp công nhân tất bận thi công kè, rãnh, nền đường… tạo nên bầu không khí lao động nhộn nhịp, khẩn trương.

Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Phạm Đức Thùy – Cán bộ kĩ thuật Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ, cho biết: Công trình đường Nậm Tăm – Chiềng Lồng dài 9,7km, do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH một thành viên Thanh Tuyền. Công trình được khởi công từ tháng 11/2022. Với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư và sự nỗ lực của nhà thầu, đến thời điểm này, công trình đã thi công đạt hơn 60% khối lượng. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ đang đốc thúc nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực, tổ chức thi công, phấn đấu đến cuối tháng 12/2023 sẽ hoàn thành, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.

Clip: Sìn Hồ quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Theo anh Nguyễn Văn Hai – Cán bộ kĩ thuật Công ty TNHH một thành viên Thanh Tuyền, trong quá trình thi công, đơn vị gặp phải một số khó khăn về thời tiết, bãi đổ thải, mặt bằng thi công... ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. "Được chủ đầu tư quan tâm, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, nhà thầu đã nỗ lực khắc phục, tập trung máy móc, nhân lực, tổ chức thi công thành nhiều mũi. Hiện Công ty huy động 13 công nhân lái xe, máy và hơn 30 công nhân chia thành các đội thi công. Mỗi đội đảm nhiệm một phần việc. Đội phụ trách thi công cống, rãnh, đội đảm nhiệm thi công nền, kè. Mặt khác, nhà thầu cũng chủ động trong việc tập kết vật liệu, đảm bảo đủ vật liệu phục vụ thi công trên công trường. Với tiến độ thi công như hiện nay, chắc chắn nhà thầu sẽ hoàn thành, bàn giao công trình vào cuối năm 2023" – anh Hai cho hay.

Tương tự công trường thi công đường Nậm Tăm – Chiềng Lồng, không khí thi công trên công trường xây dựng đường giao thông vào vùng trồng cây ăn quả (thuộc xã Nậm Tăm) cũng khá nhộn nhịp. Công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ làm chủ đầu tư. Nhà thầu là Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Đăng Quang (đóng tại thành phố Lai Châu) đang tổ chức cho công nhân thi công nền đường, đổ bê tông tấm đan rãnh thoát nước.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công. (Ảnh: Tuấn Hùng)

Anh Tao Văn Khằm – Cán bộ kĩ thuật Công ty TNHH một thành viên xây dựng và thương mại Đăng Quang, thông tin: Thời gian qua do mưa nhiều, một số vị trí trên tuyến đường do đơn vị thi công, bị sạt lở. Công ty đang cho công nhân lái máy sửa lại để chuẩn bị đổ bê tông mặt đường. Mặt khác, Công ty đang tổ chức cho công nhân đổ bê tông tấm đan rãnh thoát nước. Do mặt bằng hẹp nên Công ty phải mượn tạm mặt bằng cách công trường vài km, để thi công tấm đan…

Sìn Hồ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Chất – Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ, cho biết: Những năm qua, huyện Sìn Hồ đặc biệt chú trọng tới lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu. Năm 2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ được giao thực hiện quản lý 103 dự án, trong đó, tiếp chi 4 dự án quyết toán hoàn thành, chuyển tiếp 68 dự án và 31 dự án khởi công mới. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 là hơn 397 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/9, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ đã giải ngân đạt hơn 32% kế hoạch. Các

Các công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ làm chủ đầu tư, cơ bản đáp ứng được tiến độ đề ra. (Ảnh: Tuấn Hùng)

"Vào mùa mưa, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, mưa to kéo dài gây ảnh hướng không nhỏ đến tiến độ thi công các dự án trên địa bàn huyện. Hơn nữa, khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, đó là vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án do Ban làm chủ đầu tư, đến thời điểm này vẫn chưa phê duyệt được phương án bồi thường. Mặt khác, các nhà thầu còn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm vật liệu, nên cũng gây ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công" – ông Chất cho hay.

Trước những khó khăn đó, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ban thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, kịp thời giải ngân các dự án tiếp chi, chuyển tiếp, dự án khởi công mới khi có khối lượng hoàn thành. Mặt khác, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập kết vật liệu, nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch được giao năm 2023. (Ảnh: Tuấn Hùng)

"Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện cùng với sự lỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong đơn vị cũng như sự đồng tình của nhân dân các xã và quyết tâm của các đơn vị thi công, các dự án do Ban làm chủ đầu tư, cơ bản đáp ứng ứng tiến độ, chất lượng, chỉ tiêu kế hoạch đề ra" – Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ, thông tin.

Theo ông Chất, thời gian tới, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các nhà thầu tập trung vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2023.