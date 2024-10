Sẻ chia khó khăn với bà con vùng ngập úng xã Chiềng Đen (Sơn La)

Đoàn từ thiện của báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm đến với Chiềng Đen lần này không chỉ có những phần quà gửi đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ, mà còn có những phần quà gửi đến các em học sinh mầm non xã Chiềng Đen. Nhiều thùng thuốc được trao đến trạm y tế xã để bảo vệ sức khỏe người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Ảnh: Văn Ngọc