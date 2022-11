Sau 70 năm giải phóng, Sơn La là vựa trái cây lớn nhất miền Bắc

Sau 70 năm giải phóng ( (22/11/1952 - 22/11/2022), tỉnh Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc...





Clip: Hội thảo khoa học với chủ đề "70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển".





Sau 70 năm giải phóng, tỉnh Sơn La đạt được nhiều thành tích đáng tự hào

Chiều 22/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ Sơn La đã phối hợp với Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển".

Hội thảo khoa học với chủ đề "70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển". Ảnh: Văn Ngọc.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự; Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La cùng các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố...

Đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết: Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi chiến dịch Tây Bắc, tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thành công.

Chiến thắng Tây Bắc là một sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chiến dịch lịch sử quan trọng này, vào ngày 22/11/1952, tỉnh Sơn La được giải phóng, đặt dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Tuệ Linh.

Với phấn đấu đầy nỗ lực sau 70 năm giải phóng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được những thành tích đáng tự hào, xây dựng Sơn La ngày càng giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước.

Trong 5 năm (2016 - 2020) tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước tăng 5,46%/năm. Quy mô kinh tế tăng mạnh, năm 2020, tổng sản phẩm GRDP đạt 56.009 tỷ đồng, tăng 1,54 lần so với năm 2015, đứng thứ 5/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,2 triệu đồng/người/năm. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc.

Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân tỉnh Sơn La. Nêu bật những thành tựu của Đảng bộ, của quân và dân Sơn La đạt được trong chặng đường 70 năm sau ngày giải phóng, với những thành tích đã đóng góp vào thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Làm rõ thêm những tiềm năng, lợi thế, thời cơ cũng như thách thức, khó khăn về điều kiện tự nhiên, xã hội, tìm ra các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy tiềm năng, vượt qua thách thức để phấn đấu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Sau 70 năm giải phóng, Sơn La đứng thứ 5 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc

Tham luận tại Hội thảo với nội dung "Giải phóng Sơn La - Khởi đầu cho hành trình 70 năm xây dựng và phát triển", đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh: Ngày 14/10/1952, Chiến dịch Tây Bắc mở màn. Sau hơn tháng tiến công, một vùng rộng lớn từ hữu ngạn sông Thao đến tả ngạn sông Đà, từ Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu đến Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La lần lượt được giải phóng.

Trước sức tiến công mạnh mẽ của các lực lượng chủ lực, làm cho địch hoang mang dữ dội, khoảng 11 giờ ngày 22/11/1952, Tiểu đoàn 115 đã tiến quân vào tỉnh lỵ Sơn La, mục tiêu giải phóng Sơn La hoàn thành thắng lợi.

Với nhiều chủ trương, giải pháp đúng và trúng trong phát triển kinh tế - xã hội, trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Sơn La từ một tỉnh còn nhiều khó khăn thời kỳ sau giải phóng trở thành tỉnh đứng thứ 5 trong 14 tỉnh thành khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Để tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Sơn La, đồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn Sơn La quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; mở rộng quan hệ hợp tác, trọng tâm là các tỉnh Bắc Lào; giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh biên giới; phát triển kinh tế, xã hội; quan tâm công tác an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Sau 70 năm giải phóng, Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc

Tham luận tại Hội thảo về nội dung "Phát huy vai trò hệ thống chính trị tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội Sơn La", đồng chí Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho hay: Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã quyết nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 7 chương trình trọng tâm, trong đó chủ trương về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đề cập đậm nét trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Tháng 11 năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 121 về một số chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc đến năm 2020; với mục tiêu, nhiệm vụ là chuyển mạnh diện tích đang trồng ngô, khoai, sắn trên đất dốc sang trồng cây ăn quả. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cần phải được tập trung chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực.

Với sự vào cuộc của cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng lòng và ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến năm 2020, Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc.

Tỉnh Sơn La đã có 78.850 ha cây ăn quả, đứng thứ 2 cả nước sau tỉnh Tiền Giang, tăng 55.248 ha so với năm 2015; xây dựng được nhiều chuỗi nông sản an toàn; xuất khẩu được 16 loại nông sản vào thị trường 12 nước là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản,...

Với định hướng phát triển đến năm 2025, tỉnh Sơn La phấn đấu có 100.000 ha cây ăn quả, sản lượng 1 triệu tấn), nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La đề xuất một số giải pháp như: Định kỳ rà soát lại quy hoạch phát triển cây ăn quả phù hợp với từng địa phương, vùng miền.

Cần thâm canh tăng năng suất để các loại cây ăn quả phù hợp bán được với giá cả hợp lý và ổn định cho các Nhà máy chế biến nông sản; sản xuất theo quy trình nông nghiệp hữu cơ, cắt tỉa,... để có sản phẩm không chỉ sạch, mà phải ngon và có mẫu mã đẹp.

Cần tiếp tục đặt hàng các đề tài khoa học để có giải pháp phòng ngừa toàn diện và các loại thuốc đặc trị (nhất là thuốc sinh học) không để ảnh hưởng đến sức khỏe, làm mất thương hiệu nông sản của tỉnh; không để tăng chi phí đầu vào cho nông dân. Cần xem xét các hình thức tổ hợp tác phù hợp về việc kiểm soát quy trình sản xuất nông sản sạch. Tiếp tục có cơ chế, chính sách giúp nông dân cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh...

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 40 báo cáo, tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, các ban, sở, ngành tỉnh Sơn La, lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 2, của các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, các học viện, trường đại học… trong cả nước.

Các tham luận với nội dung phong phú, chất lượng khoa học đã góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng. Trong đó có một số khía cạnh mới về quá trình đi đến giải phóng tỉnh Sơn La vào ngày 22/11/1952; thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và quân và dân các dân tộc Sơn La đã đạt được sau 70 năm giải phóng. Đúc rút ra những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế, định hướng cho Sơn La phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của khu vực Tây Bắc.

Hội thảo cũng đã phân tích làm rõ quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân tỉnh Sơn La, từ tuyên truyền giác ngộ, tập hợp quần chúng, củng cố địa bàn, xây dựng căn cứ địa; phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, đánh bại âm mưu bình định của địch, đẩy mạnh phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng Sơn La và vai trò của Sơn La với chiến dịch Điện Biên Phủ…

Hội thảo cũng là dịp tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ, giải phóng Sơn La khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng; ghi nhận những thành tựu, công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc Sơn La đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để Sơn La có được như ngày hôm nay; củng cố niềm tin vững chắc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã đề ra. ..