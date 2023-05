Những năm qua, dù Điện Biên khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ; mở hướng đi mới, giúp nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhưng hiện nay sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Điện Biên vẫn còn nhiều bất cập.

Điện Biên cần thay đổi phương thức sản xuất của nông dân

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Thượng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Điện Biên cho biết: "Cái khó trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ là ý thức của người dân. Nếu vùng lòng chảo Điện Biên, canh tác lúa, rau màu người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật tốt. Còn vùng cao, người dân vẫn canh tác theo tập quán cũ, rất khó thay đổi" Vì thế để đưa khoa học, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ lại cả là vấn đề"

Hợp tác xã nông nhiệp công nghệ cao Phú Mỹ Xanh Điện Biên sẵn sang hỗ trợ nông dân giống, thuốc và kỹ thuật trồng, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Ảnh Vinh Duy.

Đúng như ý kiến của ông Trần Văn Thượng về phong tục, canh tác của người dân. Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với ông Trần Quốc Cường, Giám đốc Hợp tác xã Công nghệ cao Phú Mỹ Xanh Điện Biên, ông Cường chia sẻ: "Hợp tác xã Phú Mỹ Xanh là đơn vị tiên phong của tỉnh Điện Biên về làm nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi đã thành công trong việc trồng các sản phẩm nông nghiệp ở một số xã của huyện Điện Biên và Mường Chà. Chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng các mô hình ra toàn tỉnh, nhưng thực sự khó khăn".

Theo ông Trần Quốc Cường, cái khó khăn lớn nhất của Hợp tác xã hiện nay chính là ý thức của người dân về sản xuất công nghệ cao, hay sản xuất hữu cơ. "Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ người dân về giống, phân bón, kỹ thuật sản xuất hữu cơ. Nhưng cái khó là đồng bào dân tộc không tiếp cận được. Họ vẫn sản xuất theo phương pháp truyền thống. Như vậy sản phẩm đầu ra không đạt chật lượng, rất khó tiêu thụ" ông Cường cho biết thêm.

Các sản phẩm người dân hợp tác sản xuất với Hợp tác xã được bao tiêu sản phẩm với giá thành cao. Ảnh Vinh Duy.

Chính vì thế mà số lượng sản phẩm nông nghiệp của Điện Biên được chứng nhận hữu cơ như vậy là rất hạn chế. Thực tế hiện nay, việc phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn do ruộng đất nhỏ lẻ, manh mún. Rất khó quy hoạch vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ; tập quán canh tác của người dân chủ yếu nhỏ lẻ, sản xuất truyền thống. Năng lực kỹ thuật, chuyên môn về nông nghiệp hữu cơ còn nhiều hạn chế... Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp hữu cơ đòi hỏi quy trình khắt khe, ràng buộc bởi nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy trình sản xuất khác. Mặt khác, do chi phí sản xuất theo hướng hữu cơ cao hơn sản xuất truyền thống nên giá thành cũng cao hơn, dẫn đến khó khăn trong cạnh tranh với các sản phẩm nông nghiệp truyền thống.

Quy trình sản xuất đã khắt khe, việc chứng nhận sản phẩm hữu cơ càng khó hơn. Đơn cử, để công nhận sản phẩm gạo hữu cơ, người dân, doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình từ khâu trồng, sơ chế, chế biến, bao gói, ghi nhãn, bảo quản vận chuyển, kế hoạch sản xuất hữu cơ và ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc. Ví dụ, tại khâu trồng trọt thì thời gian chuyển đổi đối với lúa hữu cơ ít nhất 12 tháng từ thời điểm áp dụng sản xuất hữu cơ; khâu thu hoạch phải có biện pháp loại bỏ nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; thu hoạch lúa hữu cơ không được trùng với thời gian thu hoạch lúa thông thường…

Điện Biên: Việc khó nhưng vẫn phải làm

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Thượng cho biết: "Mặc dù sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, công nghệ cao rất khó. Nhưng khó chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và các doanh nghiệp đang triển khai nhiều mô hình để người dân học tập. Như vậy mới thay đổi được ý thức sản xuất của người dân".

Điển hình là mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm do Chi cục Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) triển khai thực hiện tại xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên). Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ nhập khẩu từ Mỹ và phân bón Sumagrow. Về biện pháp canh tác, 100% diện tích được xử lý rơm rạ đầu vụ bằng chế phẩm sinh học. Giúp rơm rạ phân hủy nhanh, tạo điều kiện thuận lợi để rễ lúa phát triển tốt, hạn chế tình trạng nghẹt rễ, góp phần cải tạo đất.

Nông dân các huyện Điện Biên, Mường Chà đang kết hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phú Mỹ Xanh trồng các loại rau màu theo hướng hữu cơ. Ảnh Vinh Duy

Mô hình giúp giảm lượng phân bón vô cơ xuống 20%, tăng tỷ lệ áp dụng chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật an toàn từ 60 - 80% trong khi không phát sinh chi phí lớn, đồng thời vẫn đảm bảo năng suất so với canh tác truyền thống. Năng suất mô hình ước đạt khoảng 70 tạ/ha, tương đương so với lúa ngoài mô hình nhưng canh tác theo hướng sử dụng chế phẩm sinh học góp phần nâng cao sức đề kháng cây lúa, hạn chế sâu bệnh hại, đồng thời bảo vệ môi trường, góp phần sản xuất bền vững.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm hữu cơ như: Vùng nguyên liệu chè Tủa Chùa của Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên được CERES (tổ chức chứng nhận quốc tế) chứng nhận sản phẩm chè hữu cơ năm 2019 với tổng diện tích 70ha, sản lượng 24 tấn chè khô/năm; mô hình nông nghiệp hữu cơ chè Phan Nhất ở Mường Ảng với các sản phẩm: trà shan tuyết PH.14 hữu cơ Phan Nhất; trà xanh hữu cơ Phan Nhất; trà xanh hữu cơ; Nhất đinh Bạch trà PH.14 hữu cơ...

Chè cây cao Tủa Chùa (Điện Biên) được hứng nhận sản phẩm chè hữu cơ năm 2019.

Để phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ. Tăng cường sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ. Xử lý phụ phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện, bảo vệ môi trường. Nâng cao nhận thức cho người sản xuất, người tiêu dùng về nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời có cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình thuê đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ; đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm chi phí cho các đơn vị trong quá trình sản xuất. Khuyến khích thành lập và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ làm cầu nối giữa nông hộ, nông trại với các doanh nghiệp lớn và thị trường. Quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ chủ lực. Cùng với đó tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm nông nghiệp.