Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8.

Kinh tế của huyện Phong Thổ tiếp tục phát triển

UBND huyện Phong Thổ vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 8, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9.

Trong tháng 8, huyện Phong Thổ đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kết quả, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 78.100 triệu đồng, tăng 27% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 70 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp được duy trì và tăng trưởng tốt.

UBND huyện Phong Thổ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. (Ảnh: Thanh Hoa)

Công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Thời gian tới, huyện Phong Thổ tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND huyện khóa XXI thông qua tại các kỳ họp; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai sản xuất theo kế hoạch, khắc phục diện tích bị ảnh hưởng do mưa lũ; Đẩy nhanh tiến độ trồng chè, rừng…

Ông Trần Bảo Trung – Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Thanh Hoa)

Kết luận phiên họp, ông Trần Bảo Trung – Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ nhấn mạnh: Các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra; Cần khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp; Chủ động quản lý tài nguyên môi trường, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia…